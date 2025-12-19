Inauguró Sino Motors, concesionario oficial Baic en Jujuy

Ayer quedó oficialmente inaugurado Sino Motors, concesionario oficial Baic en Jujuy, ubicado en Ruta Provincial Nº 1, kilómetro 7, Río Blanco. El evento contó con la presencia de directivos de la firma, encabezados por Gonzalo Molina, presidente de Sino Motors; Juan Alexander, socio gerente; y Alfredo Obeide, gerente de ventas, además de familiares, amigos, clientes e invitados especiales.

Durante la presentación de la marca en la provincia, Gonzalo Molina destacó la importancia de la llegada de Baic al norte argentino: "Estamos muy contentos de haber traído Baic al norte. Son vehículos que hoy se consiguen en cualquier país europeo y que siempre tardaban un poco más en llegar a esta región. Decidimos ser pioneros, buscar una marca que nos represente y traerla a la provincia lo más rápido posible".

Molina explicó que Baic es una marca de origen chino con respaldo internacional, ya que la fábrica Baic4 produce actualmente todos los Mercedes-Benz destinados al mercado asiático.

"Estamos hablando de una fábrica top a nivel mundial, que decidió desarrollar su propia marca con productos de alta calidad, muchísima tecnología y precios muy accesibles en los segmentos donde participa".

INAUGURACIÓN | NIÑOS Y NIÑAS PRESENTES REALIZARON EL TRADICIONAL CORTE DE CINTAS.

En cuanto a la expansión de la empresa, adelantó que Sino Motors continuará creciendo en la región "Hoy abrimos la sucursal de Jujuy, en marzo esperamos inaugurar la de Salta y pronto habrá nuevas noticias vinculadas a inversiones".

Respecto a la oferta comercial, Molina señaló que el modelo BJ30 se posiciona como uno de los más competitivos del mercado, principalmente por estar libre de aranceles de importación, lo que permite precios muy atractivos. Además, informó que los vehículos cuentan con financiación prendaria a través de diversas entidades bancarias. El concesionario atenderá de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 13, y contará con una fuerte apuesta en postventa, uno de los aspectos clave para los consumidores, con servicio técnico íntegramente en la provincia.

Una apuesta fuerte para el norte argentino

EN EXHIBICIÓN | MODELOS DE LA MARCA CHINA.

Por su parte, Juan Alexander, socio gerente de Sino Motors Baic Jujuy, remarcó el trabajo realizado para concretar la llegada de la marca a la provincia. "Estamos muy contentos. Después de muchos meses de trabajo en equipo, logramos esta apertura con una apuesta fuerte e importante, como nos merecemos los jujeños".

Alexander destacó el crecimiento sostenido de las marcas chinas en el país y el posicionamiento de Baic a nivel nacional. "Creemos que esto va a crecer. Es el inicio de lo que viene con la movilidad china, especialmente en híbridos y próximamente con autos eléctricos. Ese futuro que existe en otras partes del mundo también tiene que llegar a Jujuy".