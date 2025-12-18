Bolivia declara alerta epidemiológica por gripe H3N2

El anuncio, reportado por los principales medios de comunicación bolivianos, fue realizado por la portavoz presidencial, Carla Faval, quien enfatizó que la situación se mantiene bajo control, aunque requiere vigilancia y responsabilidad.

"No estamos ante una situación sanitaria descontrolada, sino ante una situación que requiere prevención, responsabilidad y presencia activa del Estado", declaró Faval durante una conferencia de prensa.

La medida busca anticipar los riesgos asociados con la propagación del virus, que ha generado preocupación nacional en las últimas semanas.

Por orden directa del presidente Rodrigo Paz, explicó el portavoz, se han activado y reforzado los controles sanitarios en aeropuertos, puntos de entrada a Bolivia y zonas consideradas de mayor riesgo de infección. Al mismo tiempo, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todo el país, con una coordinación continua entre las autoridades sanitarias, los servicios de migración y las fuerzas de seguridad.

Las autoridades también han instado a la población a seguir las directrices oficiales, adoptar medidas preventivas y buscar atención médica si presentan síntomas compatibles con la infección.

La semana pasada, Perú también declaró alerta epidemiológica por la gripe H3N2. (ANSA).