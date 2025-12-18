Educación hará eje en Matemática y la Alfabetización

La ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, participó de la 148° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE). Este encuentro reunió a las máximas autoridades educativas del país para delinear las políticas que marcarán el ciclo lectivo 2026.

Se trabajó en el compromiso federal por la Matemáticas que será una política que busca revertir diagnósticos críticos mediante una estrategia integral que incluye a los estudiantes del segundo ciclo de la primaria y del ciclo básico de la secundaria. Será con enseñanza situada, formación docente continua y creación de nuevos materiales pedagógicos.

Adelantaron avances en Alfabetización y Formación Docente. Paula Campos, titular de la Unidad de Alfabetización, presentó los resultados a dos años de la implementación de la política nacional, destacando hitos que involucran directamente a nuestra provincia que se destacó en que fue sede de los encuentros regionales de formación para más de mil supervisores.

En el Programa de Formación Docente en Alfabetización se ampliará para incorporar a docentes de 3° grado.

Se dará continuidad y fortalecimiento al modelo de trabajo colaborativo a través de las Escuelas Alfa en Red.

La agenda 2026 profundiza el enfoque en los aprendizajes fundamentales de lengua y matemáticas es por eso que se informaron los alcances de los operativos Aprender que se realizaron durante este año y se decidió continuar trabajando en aquella áreas que los alumnos tuvieron mayor falencias.