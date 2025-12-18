Personal es desde hoy la marca que integra el ecosistema de servicios digitales líder en el país

Consolidando su liderazgo tecnológico, los servicios que brinda Telecom Argentina S.A. se unifican con una única identidad marcaría. Desde hoy, Personal se convierte en la marca madre de un ecosistema de servicios que reúne conectividad fija y móvil, entretenimiento, finanzas digitales, soluciones para hogares inteligentes y tecnología para empresas.

La nueva arquitectura incluye :

- Personal Fibra y Personal Móvil : conectividad fija y móvil con tecnología de punta.

- Personal Flow : plataforma de entretenimiento con TV en vivo, streaming y contenidos on demand.

- Personal Pay : billetera virtual que conecta a las personas con su dinero de manera simple y segura.

- Personal Smarthome y Tienda Personal: soluciones para hogares inteligentes y tecnología accesible para la vida cotidiana.

- Personal Tech: servicios integrales para empresas, organizaciones y gobiernos