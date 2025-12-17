Muestra de Cics de Palpalá

La Municipalidad de Palpalá realizó la exposición de los cursos y talleres que se desarrollan en los Centros de Integración Comunitaria (Cics) de la ciudad, incluyendo propuestas impulsadas para Adultos Mayores y el espacio TEA Corazones Azules. La actividad tuvo lugar en las galerías del Centro Cívico y reflejó el trabajo de las distintas actividades municipales destinadas en diversos puntos de la ciudad. La iniciativa, de amplia convocatoria, fue impulsada por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social.

MOMENTO DE TEJO

Actualmente, los Cics cuentan con más de 30 cursos anuales orientados a brindar contención, espacios de recreación y participación, capacitación y formación en oficios, fortaleciendo la inclusión y el bienestar de toda la comunidad. Además de contener a 250 adultos mayores y también a jóvenes y adultos con diferentes discapacidades.

En la oportunidad, también se llevó a cabo la Expo "Años Plateados" de los adultos mayores, que refleja el gran esfuerzo comunitario y en la que participaron alumnos en una exhibición que reflejó las distintas actividades municipales destinadas a personas de la tercera edad.

ÁREA DE ADULTOS MAYORES | GRUPO DE GIMNASIA SE LUCIÓ CON SU EXHIBICIÓN.

Al respecto, el intendente Rivarola expresó su alegría por ver a la comunidad contenida y divirtiéndose. "Es uno de los paradigmas de nuestra gestión, las políticas públicas con adultos mayores y personas con discapacidad, que en otros niveles de gobiernos son abandonadas, aquí se trabajan con recursos propios".

Por su parte, Mariela Segovia, secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, resaltó: "Somos conscientes de la situación del país y la provincia, por lo que diagramaremos un 2026 con más actividades y capacitaciones". Destacó también la articulación institucional que permite sostener iniciativas a pesar de los recortes presupuestarios en otros niveles, como los viajes de los mayores o las visitas de otras localidades.

Claudia Díaz, profesora de artesanías de la coordinación de Adultos Mayores, valoró el dictado de talleres gratuitos de cotillón y armado de flores en goma eva, donde asisten tanto mayores como jóvenes, y destacó que "sirven para la economía familiar y de incentivo".