Mitad de semana con sol a pleno en Jujuy

Mitad de semana y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la ciudad de San Salvador de Jujuy será un día soleado con una temperatura máxima que podría llegar a alcanzar los 26 grados y sin probabilidades de precipitaciones.

En Perico se espera una temperatura máxima de 27 grados con cielo totalmente despejado a parcialmente nublado por la tarde de hoy.

En el ramal, en San Pedro se espera para hoy una temperatura máxima de 30 grados mientras que en Ledesma la máxima será de 32 grados.

En Humahuaca hay 40% de probabilidades de precipitaciones. Durante gran parte de la jornada se espera que el cielo este despejado pero para la tarde, tipo 17 horas se espere algunas precipitaciones. La temperatura máxima estará alrededor de los 25 grados.

En La Quiaca hoy el cielo estará despejado con 22 grados de temperatura máxima.