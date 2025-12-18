Marcha y movilizaciones contra la reforma laboral

El movimiento obrero organizado se moviliza hoy, desde las 15, a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de "Modernización Laboral" impulsado por el gobierno de Javier Milei. La marcha, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), hará una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la reforma laboral.

La convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma, es la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.

Aunque el Gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto, tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto. La CGT sostiene que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. También cuestiona la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos.

La CGT difundió la convocatoria a través de X con varias consignas: “Marchamos contra la reforma laboral”, “Defendemos el trabajo argentino”, “Defendemos el salario”, “Defendemos la producción nacional”. Y remarcó: “La respuesta es unidad, organización y calle”.

En ese contexto, el cotitular del triunvirato de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno. “Apelábamos a la responsabilidad institucional del Gobierno para que llame una mesa de diálogo y negociación. Nunca quiso dialogar con el sector sindical y empresarial”.

Desde la central obrera anticiparon que el acto estará centrado en explicar las razones del rechazo a la reforma, artículo por artículo, y en mostrar una foto de unidad sindical y política frente a un proyecto que consideran regresivo. La Plaza de Mayo será el punto de cierre de una jornada que combinará movilización, paros sectoriales y un mensaje coordinado contra la iniciativa oficial.

“Vamos a estar en la calle, unidos y organizados, para rechazar la reforma laboral y defender el trabajo, la negociación colectiva y la democracia sindical”, afirmó Héctor Daer, extitular de la CGT.