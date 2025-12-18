26°
18 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Suprema Corte de Justicia

Federico Otaola presidirá la Suprema Corte de Justicia en 2026

Mientras que Mariano Miranda fue nombrado Juez suplente en caso de ausencia del presidente de la Cámara.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 12:23

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy definió sus autoridades para el próximo año. Mediante la Acordada Nº 122/2025, los jueces del Alto Tribunal resolvieron por unanimidad las designaciones que entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2026.

Federico Otaola fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia mientras que Mariano Miranda fue nombrado Juez suplente en caso de ausencia del presidente de la Cámara.

De esta forma se cumple con lo dispuesto en el artículo 176 apartado 1 de la Constitución Provincial en aplicación de lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 5878, la Suprema Corte de Justicia debe proceder a elegir el Presidente y el Juez Suplente que se desempeñarán durante el periodo 2026.

                                              

