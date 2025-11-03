Comienzo de semana con aumento de temperatura

Comienza la primera semana de noviembre con un aumento de temperatura, para hoy se espera una mínima de 14 °C, mientras que la máxima llegará a los 28 °C.

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, por la mañana el cielo estará parcialmente nublado si posibilidades de preciptaciones.

En tanto para la tarde la nubosidad estará en aumento, aunque las probabilidades de lluvias son mínimas, condiciones que se repetirán para la noche.

Los vientos serán predominantemente del sector SO, por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.