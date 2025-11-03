°
3 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La opinión
Elecciones 2025
Día de los fieles Difuntos
Fiesta Patronal
Día de los fieles Difuntos
jujeños por el extranjero
Primero Jujuy Avanza
Rodolfo Tecchi
Consejo Provincial de Mujeres
Dirección de Zoonosis
La opinión
Elecciones 2025
Día de los fieles Difuntos
Fiesta Patronal
Día de los fieles Difuntos
jujeños por el extranjero
Primero Jujuy Avanza
Rodolfo Tecchi
Consejo Provincial de Mujeres
Dirección de Zoonosis

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Consejo Provincial de Mujeres

Capacitaron a profesionales

Quienes trabajan en el Consejo Provincial de la Mujer.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 04:57

Profesionales del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad de Género y respeto a las Diversidades participaron en forma conjunta con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), de la capacitación en estrategias de litigación en audiencias morales, en el marco del "Ciclo de Encuentros y Formación: Audiencia de Debates".

Esta instancia de formación tuvo como objetivo profundizar el rol del Consejo Provincial de Mujeres en las audiencias de debate como parte acusadora y fortalecer las técnicas de litigación penal.

Esta acción representa un acompañamiento fundamental no solamente porque se hace un abordaje interdisciplinario de todas las víctimas sino también porque la participación de los y las abogadas del Consejo Provincial de Mujeres es una ayuda imprescindible a la hora de litigar para los y las fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Los y las abogadas de parte acusadora tienen un papel fundamental ya que la figura de la querella, a través de los abogados de la parte acusadora, refuerza el papel principal que hoy en día tiene la víctima de violencia de género en el proceso. El trabajo fue coordinado junto al MPA que brinda asistencia complementaria y sumamente importante para el proceso penal.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD