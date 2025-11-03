Capacitaron a profesionales

Profesionales del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad de Género y respeto a las Diversidades participaron en forma conjunta con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), de la capacitación en estrategias de litigación en audiencias morales, en el marco del "Ciclo de Encuentros y Formación: Audiencia de Debates".

Esta instancia de formación tuvo como objetivo profundizar el rol del Consejo Provincial de Mujeres en las audiencias de debate como parte acusadora y fortalecer las técnicas de litigación penal.

Esta acción representa un acompañamiento fundamental no solamente porque se hace un abordaje interdisciplinario de todas las víctimas sino también porque la participación de los y las abogadas del Consejo Provincial de Mujeres es una ayuda imprescindible a la hora de litigar para los y las fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Los y las abogadas de parte acusadora tienen un papel fundamental ya que la figura de la querella, a través de los abogados de la parte acusadora, refuerza el papel principal que hoy en día tiene la víctima de violencia de género en el proceso. El trabajo fue coordinado junto al MPA que brinda asistencia complementaria y sumamente importante para el proceso penal.