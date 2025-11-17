16°
17 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Comienzo de semana con 30 grados de temperatura máxima

Para la tarde de hoy hay baja probabilidades de chaparrones. 

Lunes, 17 de noviembre de 2025 08:17

Comienza una nueva semana y según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será un día agradable luego del viento y la lluvia de ayer.

Para hoy el organismo nacional anticipa probabilidad de lluvia aislada durante la mañana y chaparrones para la tarde, el porcentaje tanto para la mañana como para la tarde es del 40% y el temperatura máxima podría llegar a los 30 grados. La noche es espera que sea tranquila porque se anuncia cielo parcialmente nublado.

En la zona de los valles y el ramal se espera una temperatura máxima de 31 grados también con probabilidades de lluvias y chaparrones durante la mañana y tarde de hoy.

En Humahuaca también se anticipan chaparrones para la tarde y la temperatura máxima estará alrededor de los 19 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día comenzó con tan solo 4 grados y según el organismo nacional para hoy se espera probabilidades de algunas precipitaciones con temperatura máxima de 17 grados.

