Comienzo de semana con 30 grados de temperatura máxima

Comienza una nueva semana y según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será un día agradable luego del viento y la lluvia de ayer.

Para hoy el organismo nacional anticipa probabilidad de lluvia aislada durante la mañana y chaparrones para la tarde, el porcentaje tanto para la mañana como para la tarde es del 40% y el temperatura máxima podría llegar a los 30 grados. La noche es espera que sea tranquila porque se anuncia cielo parcialmente nublado.

En la zona de los valles y el ramal se espera una temperatura máxima de 31 grados también con probabilidades de lluvias y chaparrones durante la mañana y tarde de hoy.

En Humahuaca también se anticipan chaparrones para la tarde y la temperatura máxima estará alrededor de los 19 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día comenzó con tan solo 4 grados y según el organismo nacional para hoy se espera probabilidades de algunas precipitaciones con temperatura máxima de 17 grados.