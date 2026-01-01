Después de la tormenta de anoche Tilcara amaneció con un sol espléndido

El 2025 se despidió con una intensa tormenta en Tilcara y en gran parte de la Quebrada que en varios poblados se extendió hasta la hora del brindis y un poco más mientras en las casas se prolongaban las sobre mesas esperando que terminara como el año viejo.

Pero el amanecer en la villa turística y en toda la región fue con un renovado sol que anticipa una jornada calurosa e ideal para continuar celebrando la llegada del 2026 y en particular, esta tarde chayando los mojones con las comparsas y agrupaciones del pueblo.

Los tilcareños fueron despertados con el repique de las campanas de la iglesia, convocando a la primera misa del año, pocos fueron los cristianos que asistieron al oficio, es que la mayoría parecería que prefirió permanecer en sus casas donde hasta la madrugada prolongó la charla y algún baile familiar.

Las calles del pueblo están prácticamente vacías, por la Belgrano y Lavalle (que son las principales) no se observa a nadie; menos por la plaza central “Coronel Manuel Alvarez Prado”; en la Terminal de colectivos tampoco hay actividad; y en las inmediaciones de la iglesia muy escaso movimiento.

Silencio | La esquina de Alverro y Belgrano brinda un panorama de soledad impensado en la turística Tilcara.



El Mercado municipal hoy estará cerrado, como también se encuentran los almacenes y restaurantes, cerca del Hotel de Turismo Tilcara se apostaron las mujeres que ofrecen sus tortillas a la brasa, y uno que otro remis está brindando su servicio a los escasos pasajeros.

El municipio afectó a personal para que se ocupara de la limpieza del Tinglado municipal, donde hasta hoy a las 5 la Unión de comparsas realizó su primer baile del año con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados a la organización de las celebraciones a partir del 14 de febrero cuando se desentierre al diablo.

A pesar de la intensa precipitación de anoche, que comenzó alrededor de las 23 las calles están en muy buenas condiciones y no se reportaron inconvenientes mayores, la ruta nacional 9 está transitable a pesar que por la tormenta bajó la quebrada de Huichaira, sin generar inconvenientes.

Desierta | Calle Belgrano hacia la plaza del pueblo permanece en absoluta tranquilidad.



El tránsito vehicular en el ejido urbano es mínimo, aunque en la estación de servicio ubicada en el acceso sur y sobre la ruta nacional sí se observa bastante actividad generada por los turistas que eligieron esta ciudad para recibir el 2026 y hoy recorrer los diferentes atractivos que posee la región hacia el sur y hacia el norte.

A medida que pasen las horas retornará la actividad diaria en Tilcara, mientras las comparsas Pocos pero locos, Los caprichosos, El puente de la diversión, Viejos choclos, Los ahijaditos y Los paseanderos de Juella, comenzarán a convocar a sus simpatizantes y a todos los que quieran sumarse a su tradicional ritual de chayar el mojón pidiendo por un buen año y por un mejor carnaval que se avecina.