Destacaron los resultados de "Sin casco no ingresás"

El intendente Raúl Jorge, junto al secretario de Servicios Públicos municipal, Guillermo Marenco, realizó un balance positivo de los primeros días de la campaña "Sin casco no ingresás", una política pública impulsada por el municipio que pone el foco en la concientización y el control del uso obligatorio del casco, así como en el cumplimiento de las normativas vigentes para la circulación de motovehículos, con el objetivo prioritario de cuidar la vida y la seguridad de vecinos y vecinas.

En ese sentido, el jefe comunal capitalino destacó el acompañamiento institucional y la firme decisión de avanzar con medidas concretas. "Vemos también en el Ministerio de Seguridad de la Provincia un compromiso de acompañar esta campaña con contundencia, esto también ayuda a que podamos hacer campañas conjuntas. Comentar que la altísima preocupación que tenemos con los secuestros de motos que están sin patentes, sin documentación respaldatoria, a lo largo de más de 10 años ya tenemos acumuladas 4 mil motocicletas, estamos por enviar un proyecto al Concejo Deliberante para ver si nos autorizan, como se ha hecho en otras ciudades, la venta como autopartes de estos elementos que no tienen ninguna posibilidad de rescate, y ya es todo un problema que tiene que ver con la salubridad y la falta de espacios para la acumulación de estos motovehículos".

Asimismo, Jorge remarcó el sentido profundo de la iniciativa. "Es necesario decir con contundencia que la ciudadanía, y en particular los motociclistas, deben tomar conciencia. No se trata de una acción persecutoria ni de un operativo con fines recaudatorios: estamos cuidando la vida de las personas y de sus familias. Las estadísticas son alarmantes: el año pasado se registraron más de 170 siniestros viales, de los cuales más de 120 tuvieron consecuencias fatales. Frente a esta realidad, nuestro objetivo es claro. La campaña viene dando muy buenos resultados y vamos a ampliar su alcance, no solo a través de la concientización y la advertencia, sino también avanzando en la ejecución del plan, que contempla la exigencia de contar con toda la documentación obligatoria y válida para poder circular en este tipo de vehículos", destacó el intendente.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, calificó la experiencia como sumamente satisfactoria y necesaria. "Un balance altamente positivo, es una medida que la queríamos implementar desde hace muchísimo tiempo. Durante el 2025 fue creciendo la cantidad de motovehículos circulando dentro de la ciudad y consecuentemente teníamos mayor cantidad de personas que circulaban en condiciones no debidas en función de las normativas vigentes, entonces fuimos haciendo campañas de concientización, trabajábamos mucho con educación vial dentro de los establecimientos escolares primarios y fundamentalmente secundarios pero veíamos que los usuarios de motovehículos no tomaban conciencia. Así que con el equipo del Ejecutivo Municipal, con el intendente, intercambiando opiniones con diferentes jurisdicciones a nivel nacional y también provincial, veíamos que era un flagelo que golpeaba a todas las ciudades del país pero fundamentalmente del norte argentino".

Marenco también contextualizó la decisión en los preocupantes índices de siniestralidad vial. "El índice de accidentología era muy alto, Jujuy venía creciendo en función de esas estadísticas, se veía incrementando la cantidad de incidentes viales con víctimas fatales y nosotros no podíamos estar ajenos. De ahí que se tomó la decisión de esta campaña 'Sin casco No ingresas', en el primer anillo que hicimos, un tránsito inducido, ya que todas las personas tienen que dirigirse a la zona de micro y macro centro para hacer trámites administrativos, sanitarios, judiciales comerciales, etc, y la idea era primero trabajar en la concientización avisando las consecuencias que podía llegar a haber si no se ajustaban a las normas vigentes".

En rutas de enlace

Al cierre del año, los resultados son evidentes en la vía pública. Reiteró Marenco que "hoy estamos finalizando el año con un balance altamente positivo, hemos notado con gran satisfacción que muchísima gente está circulando con casco, vamos a ir agrandando el anillo, empezar a trabajar en diferentes barrios y en los próximos días vamos a hacer una intervención muy importante en la zona de Alto Comedero, y gracias al trabajo que hemos acumulado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia vamos a interactuar en las rutas provinciales y nacionales que hacen de enlace con la parte céntrica a los efectos de hacer mucho más abarcativo y que cada uno de nuestros vecinos valoren su vida usando el motovehículo como corresponde: con casco, con patente, con espejos retrovisores, con licencia de conducir, sin escapes".

Asimismo, el funcionario subrayó municipal el espíritu de la campaña y su proyección a futuro, "trabajar por el bienestar general fundamentalmente apuntando a la calidad de vida de los vecinos. Este programa llegó para quedarse, ojalá nuestros vecinos nos digan cuándo es el momento de finalizar la campaña porque hayan adquirido el hábito y la conciencia de usar el casco en forma permanente y que no tengamos que hacer ningún tipo de control de estas características".

En cuanto a los números concretos, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador precisó que "en los últimos días con esta campaña demoramos 95 motovehículos y labramos 170 infracciones, porque mucha gente tomó el mensaje muy rápido y empezó a cumplir. De hecho se puede ver la gran cantidad de personas que hoy circulan con casco, tanto el que conduce como el que acompaña ya no se ven las motos con más de dos personas", finalizó el funcionario municipal.