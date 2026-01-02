Estudiantes terminaron prácticas profesionalizantes

Con mucha alegría integrantes del Museo del Cabildo de Jujuy y del Museo de Arte Sacro San Francisco acompañaron la entrega de la carpeta final de las Prácticas Profesionalizantes II realizadas por alumnos de la Tecnicatura Superior en Museología y Gestión Patrimonial del Instituto de Educación Superior (IES) 11 en esos espacios. En la oportunidad, a través de una visita al Museo del Cabildo se realizaron las devoluciones y observaciones.

Desde el equipo del Complejo Cultural San Francisco agradecieron profundamente la labor de los estudiantes y su aporte con cada sitio patrimonial.

Los alumnos llegaron a los citados museos para sus prácticas que forman parte de la carrera como parte de un convenio que se realizó la citada tecnicatura y que el año pasado tuvo su última incorporación de estudiantes en el IES 11, ubicado en Alvear 1.145 de la capital jujeña.

Alumnos de esa carrera comentaron que en el 2024 realizaron un relevamiento y catalogación de las piezas que ocupan la primera sala del museo franciscano, un trabajo que les llevó varias semanas, como parte de la materia Práctica Profesionalizante que está a cargo de la profesora Flavia Santesso.

Desde el museo franciscano destacaron la labor de los estudiantes, que ayudó a los responsables a completar el inventario de todas las piezas que conforman el mismo, entre otros importantes aportes.

Cabe señalar que el Museo de Arte Sacro Franciscano, que se encuentra en el subsuelo de la Basílica San Francisco, es un espacio recuperado durante la gestión de fray Juan José Núñez, quien fue guardián del Convento, que contó con la colaboración de Cristina Jorge y María Morales de Paz, entre otras personas, en la disposición del tesoro cultural que abarca las salas.

El museo, que actualmente se encuentra bajo la órbita del Área Comunitaria del Ministerio de Educación de la Provincia, tiene objetos que pertenecieron a la Iglesia de los años 1600 y de 1770, constituyendo verdaderas reliquias.