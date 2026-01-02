Un crimen desató venganza que dejó un doble homicidio

La violencia golpeó con crudeza al barrio Loyola Sur, de la provincia de Santa Fe, donde una cadena de hechos criminales que comenzó al amanecer del pasado miércoles terminó, horas después, en una feroz balacera, tres personas asesinadas y dos heridas, uno de ellas en estado crítico.

Todo se inició con el homicidio de Matías Exequiel Fernández de 21 años y derivó, cuatro horas más tarde, en un ataque a tiros contra la vivienda de la familia Álvarez, en lo que los investigadores consideran una represalia directa por ese primer crimen.

Según las primeras reconstrucciones de los medios locales, alrededor de las 6.15 de este miércoles, dos hombres conocidos en la zona arribaron a bordo de una motocicleta Honda Wave a la esquina de Furlong y Leumann del barrio Loyola Sur.

Uno de ellos descendió. Hubo un fuerte cruce de palabras, y luego el disparo. El proyectil impactó en la cabeza de Matías Fernández, que quedó tendido sobre el asfalto mientras la motocicleta se perdía en las calles del noroeste santafesino.

Según se supo, desde la escena del suceso los investigadores habrían incautado dos vainas servidas, calibre 9 mm, como así también realizaron trabajos sobre rastros de sangre que se observaron en la vereda de un inmueble.

Según reconstruyó la investigación, unas cuatro horas más tarde al crimen de Fernández, dos personas armadas llegaron hasta la vivienda de la familia Álvarez en calle Carlos Leumann y Diagonal Obligado.

En la vereda se encontraba Isaías Álvarez, de 20 años, quien estaba lavando una motocicleta. Allí mismo fue atacado a tiros y quedó gravemente herido.

Luego, los agresores ingresaron a la casa y se dirigieron hasta una de las habitaciones, donde asesinaron a Juliana Ojeda, de 17 años, pareja de Jaime Álvarez, otro de los hermanos, quien recibió tres disparos.

Mientras tanto, al salir de otra vivienda cercana, Alexis Álvarez, también hermano de la familia, recibió un disparo en el pie.

Minutos después del ataque, vecinos de la zona llamaron al 911 al escuchar una seguidilla de disparos.

Efectivos de la Policía de Orden Público, Cuerpos y personal de la PDI llegaron al lugar y hallaron a varias personas heridas. Ambulancias del Sies 107 trasladaron a las víctimas a los hospitales "Cullen" e "Iturraspe".

En este último centro de salud se confirmó la muerte de Isaías Álvarez, mientras que también se confirmó el fallecimiento de Juliana Ojeda, quien estaba embarazada y fue alcanzada por los disparos dentro de la vivienda.

En tanto, Jaime Álvarez, de 20 años, permanece internado en estado crítico en el hospital "Cullen", con tres disparos en el pecho, y su pronóstico es reservado. Por su parte, Alexis Álvarez fue atendido en el "Iturraspe" por una herida de bala en una pierna.

La escena quedó bajo resguardo de peritos de la Policía de Investigaciones, que secuestraron vainas servidas, proyectiles y otros elementos clave.

La fiscalía trabaja para identificar a los autores del ataque y establecer con precisión la secuencia de una cadena de violencia que comenzó al amanecer y terminó en un doble homicidio y dos heridos, dejando al barrio santafesino de Loyola Sur sumido en la conmoción.