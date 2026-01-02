23°
alto comedero
Pareja Detenida
Cultura
PRECARNAVAL
crimen
Santa Fe
inteligencia artificial
SALTA
PArque Belgrano
IES 11
Nido Parque General Belgrano

Completa propuesta de talleres para este mes

Inscriben para disciplinas artísticas, expresivas y de bienestar.

Viernes, 02 de enero de 2026 00:00
Nido Parque General Belgrano

Con el objetivo de promover el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales durante el receso estival, el Nido Parque General Belgrano puso en marcha una completa propuesta de talleres para este mes, destinada a vecinos y vecinas de todas las edades.

La programación incluye disciplinas artísticas, expresivas y de bienestar, pensadas tanto para niños, jóvenes como para adultos, con espacios abiertos al público en general y otros orientados a grupos específicos. Entre las opciones disponibles se destacan talleres de gapul, folclore, tinkus, hip hop, mini tramp, maquillaje social, kit carnavalero, entrenamiento funcional, control de obesidad y step, dictados por profesores y profesionales especializados.

Asimismo, la agenda contempla propuestas de acompañamiento familiar, como la Escuela de Padres "Verano en familia: jugar, sentir y conectar", a cargo de una psicóloga, que se desarrollará en encuentros programados durante el mes.

Las actividades se distribuyen de lunes a sábado, en distintos horarios matutinos y vespertinos, favoreciendo la participación de la comunidad y fomentando hábitos saludables, la expresión cultural y el encuentro vecinal en un espacio público de referencia como el Parque General Belgrano, ubicado en el distrito Alto Comedero de esta capital.

Para conocer días, horarios y modalidades de cada taller, los interesados pueden acercarse al Nido Parque General Belgrano ubicado en calle Alto Comedero.

 

