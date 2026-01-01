31°
1 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Parque Botánico
China
Año Nuevo
transporte urbano
El papa León XIV
El tiempo en Jujuy
Hospital Materno Infantil
Venezuela
Bàrcena
salud
Parque Botánico
China
Año Nuevo
transporte urbano
El papa León XIV
El tiempo en Jujuy
Hospital Materno Infantil
Venezuela
Bàrcena
salud

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Incendio y preocupación durante la madrugada del 1 de enero

Un incendio en el predio Carmo Lamas movilizó a bomberos y vecinos.

Jueves, 01 de enero de 2026 19:03

Un incendio se desató en la madrugada del 1 de enero en el predio de Carmo Lamas, ubicado sobre avenida Malvinas Argentinas, en la ciudad de Perico, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El lugar funciona como depósito y vivero. Por causas que hasta el momento se desconocen, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, lo que motivó la intervención inmediata de los Bomberos.

Las autoridades trabajaron para controlar la situación y posteriormente se realizaron las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD