La máquina de guerra rusa que explota a sus propios soldados: “Son hombres lobo con charreteras”

El presidente Vladímir V. Putin de Rusia ha construido una máquina de guerra en Ucrania con una demanda insaciable de hombres.

Respaldando esa máquina hay un patrón de brutalidad y coerción en el que los comandantes aplican abusos como castigo mientras explotan a los soldados —incluso a los gravemente enfermos o heridos— para mantenerlos en el campo de batalla, según una investigación de The New York Times.

Putin ha elogiado a las tropas que luchan en su guerra de desgaste como héroes sagrados, y a la sociedad rusa como el arma más importante en el avance de sus fuerzas en el campo de batalla. Pero más de 6.000 denuncias confidenciales sobre la guerra revisadas por The Times muestran que la ira y el descontento hierven bajo la superficie, mientras los métodos del líder ruso para sostener la guerra destruyen a incontables familias militares.

“Hemos estado viviendo con miedo durante tres años, manteniendo silencio sobre todo”, escribió la esposa de un soldado de Sarátov, una ciudad en el suroeste de Rusia, en una denuncia. “¡Estoy destrozada por dentro por la injusticia!”

Miles de quienes solicitan ayuda al gobierno ruso luchan por obtener respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos o encarcelados. Más de 1.500 de ellos describen irregularidades dentro de las filas que en gran medida están ocultas al público ruso debido a la prohibición de criticar al ejército y la erradicación de los medios independientes.

Las denuncias de graves abusos parecen concentrarse especialmente en las unidades con tropas reclutadas de prisiones y centros de detención preventiva. El Kremlin depende de tales soldados para evitar un reclutamiento más amplio que podría generar oposición a la guerra.

Las denuncias abarcan un amplio rango de abusos:

Se envía a soldados al frente a pesar de padecer afecciones médicas incapacitantes como fracturas, cáncer en etapa 4, epilepsia, visión y audición gravemente dañadas, traumatismo craneal, esquizofrenia y secuelas de accidentes cerebrovasculares.

Prisioneros de guerra liberados son desplegados directamente de regreso al combate activo.

Los comandantes rusos amenazan de muerte a sus propios soldados con tanta frecuencia que los asesinatos tienen su propio nombre: “obnuleniye” o “eliminación”.

Algunos comandantes extorsionan o roban a sus soldados, incluso cobrando dinero para eximir a las tropas de misiones mortales.

Los soldados que se quejan, se oponen a misiones suicidas o se niegan a pagar sobornos pueden ser golpeados, encerrados en sótanos, arrojados a fosas o atados a árboles.

Los reclutas incorporados mediante reclutamiento obligatorio o servicio militar son presionados para firmar contratos extendidos y amenazados con ser transferidos a unidades de asalto con altas tasas de mortalidad si se niegan.

Las denuncias confidenciales fueron presentadas a la defensora de derechos humanos de Rusia, Tatyana N. Moskalkova, quien responde ante el Sr. Putin. Después de un error de su oficina, las quejas presentadas entre abril y septiembre quedaron accesibles en línea, según Maxim Kurnikov, fundador y editor de Echo, un medio digital ruso en Berlín. Él y su equipo recopilaron los archivos y los proporcionaron a The Times.

La oficina de la Sra. Moskalkova no respondió a una solicitud de comentarios. El Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso tampoco respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

The Times tomó medidas exhaustivas para confirmar la autenticidad general de los documentos. En primer lugar, los reporteros contactaron a más de 240 denunciantes. Mientras que la mayoría no respondió o se negó a hablar, 75 confirmaron haber presentado una petición. Docenas brindaron detalles adicionales. También se emplearon direcciones de correo electrónico, números de teléfono e información de acceso público para confirmar la identidad de los denunciantes.

En segundo lugar, The Times realizó entrevistas detalladas en varios casos para confirmar la veracidad de las afirmaciones realizadas en las presentaciones. En los archivos adjuntos a las presentaciones y en interacciones con The Times, los peticionarios a menudo proporcionaron materiales corroborativos como videos, fotografías, mensajes de voz y mensajes de texto desde el frente, así como informes médicos, expedientes judiciales y documentos militares internos. En muchos casos, The Times no pudo corroborar las afirmaciones dentro de las presentaciones.

Denunciantes que hablaron con The Times en algunos casos dijeron que las autoridades rusas habían abierto investigaciones penales o respondido de alguna otra forma. Unos pocos lograron resolver sus casos. Pero muchos dijeron que no habían recibido ninguna medida de fondo más allá de cartas formales.

Aunque se observa un patrón de abuso en cientos de testimonios, los denunciantes representan solo una porción del ejército ruso en general. No se sabe cuán generalizadas están estas prácticas en toda la fuerza, ni hay indicios de que los abusos auguren un debilitamiento del esfuerzo militar ruso. Las denuncias describen habitualmente el temor a represalias por informar sobre los abusos, lo que significa que, probablemente, otros casos no se han reportado ante la defensoría.

The Times omite los nombres completos y algunos detalles identificativos de los soldados y sus familias para mantener su privacidad y protegerlos de posibles represalias oficiales, excepto en los casos en que los propios soldados o sus familiares consintieron su uso. Las peticiones contienen muchas acusaciones que podrían ser ilegales de expresar públicamente en Rusia.

En una denuncia del 27 de agosto, la madre de un soldado, Oksana Krasnova, adjuntó un video en el que su hijo y un compañero estaban esposados a un árbol durante cuatro días, sin comida, agua ni acceso a un baño. Suplicó: “¡No son animales!”

También hizo pública la historia en redes sociales, diciendo que su hijo y su compañero fueron castigados por negarse a participar en una misión suicida que consistía en tomarse una foto con una bandera rusa en territorio controlado por Ucrania.

Contactado por The Times, el hijo, Ilya Gorkov, dijo que había grabado el video cerca de Kreminna, Ucrania, tras esconder un teléfono en la manga, y que fue liberado solo gracias a un familiar con contactos en los servicios de seguridad rusos. Afirmó que había contratado a un abogado y se negaba a volver a su unidad, porque hacerlo “sería como firmar mi propia sentencia de muerte”.

“A personas en silla de ruedas las están enviando al frente, sin brazos o piernas”, dijo. “Lo vi todo con mis propios ojos”.

Coerción para luchar

A medida que la guerra se ha prolongado, Moscú ha recurrido a métodos cada vez más extremos para mantener el frente en Ucrania abastecido de tropas.

Putin ordenó un reclutamiento de civiles en el primer año de la invasión. Su ejército también ha reclutado prisioneros, deudores y combatientes extranjeros, y ha contratado mercenarios privados. Para atraer soldados, ha ofrecido generosos bonos de alistamiento, indemnizaciones por heridas y otras recompensas.

Las denuncias demuestran que la coerción sigue siendo integral para llenar las filas de Rusia. Revelan la presión a la que están sometidos los soldados reclutados para firmar contratos extendidos. Un soldado describió haber sido manipulado por la psicóloga de su base para aceptar tal contrato. Otro presentó materiales que indicaban que a los soldados reclutados que se negaban a firmar contratos se les estaba transfiriendo, como política, a compañías de asalto, las unidades más peligrosas.

Una vez reclutados, muestran las denuncias, los soldados enfrentan una presión extraordinaria para permanecer en combate, incluso si no están aptos para el servicio.

“Sé que la guerra es guerra”, dijo Liubov, quien presentó una de esas denuncias sobre el trato a su hijo, en una entrevista telefónica desde el sur de Rusia. “Pero esta es una guerra diferente”.

Liubov proviene de una familia militar. Su esposo murió en la guerra de Rusia contra los separatistas chechenos. Pero dijo que nunca pudo imaginar la “anarquía” actual en el ejército ruso.

Su hijo esperaba tratamiento por una pierna fracturada en el campo de batalla cuando hombres no identificados lo interceptaron en la calle y, según ella, lo enviaron de regreso al frente. Era la tercera vez que lo obligaban a luchar a pesar de las heridas, afirmó. Tras una conmoción cerebral en 2023, su denuncia sostenía que un comandante de batallón le dijo a su hijo: “Aquí todos tienen una conmoción, y no solo una. ¿Quién va a pelear? Te atenderás en casa”.

Múltiples presentaciones describen situaciones en las que soldados a quienes se les negó tratamiento médico abandonaron sus unidades para buscar atención civil, solo para ser tachados de ausentes sin permiso. Posteriormente, fueron capturados por la policía militar y devueltos al frente, a menudo aún estando heridos.

En muchos casos, hombres que han estado enfermos o lesionados son declarados aptos para el combate tras revisiones superficiales, según las denuncias. En la ciudad de Vorónezh, en el suroeste de Rusia, la hermana de un soldado sostenía en una denuncia que una comisión médica que revisaba la aptitud para el servicio procesaba a 100 hombres por hora. Otras presentaciones afirman que soldados heridos son reasignados antes siquiera de evaluar su aptitud.

En una entrevista con The Times, un soldado ruso que presentó una denuncia describió su sorpresa al encontrarse en una instalación médica con soldados gravemente enfermos que eran enviados de vuelta al combate.

“¿Cómo puedes enviar de vuelta a una persona con cirrosis hepática, que quién sabe cuánto le queda de vida, o con cáncer?”, preguntó el soldado. “Denle la oportunidad de morir en casa, por así decirlo. ¿Por qué lo mandan?”.

En una denuncia, una mujer afirmaba que su padre fue engañado para firmar un contrato y enviado al frente, a pesar de padecer trastorno mixto de la personalidad, desorientación y depresión. Advertía que le habían recetado potentes antipsicóticos y que podría ser un peligro para sí mismo y para otros en la zona de guerra.

Algunas denuncias describen que se les quitan los bastones a los soldados heridos cuando son reincorporados a las fuerzas. En otras, incluido un caso documentado en video, se observa que hombres son enviados al combate usando aún muletas y bastones.

The Times contactó a dos personas que aseguraron ser familiares de dos soldados heridos que aparecen en el video. Uno de ellos dijo que fue grabado a finales del año pasado cerca del pueblo de Mozhnyakivka, en la región ocupada de Lugansk, Ucrania, donde el ejército ruso enviaba combatientes de regimientos penales para rehabilitación.

Ambos familiares dijeron que sus seres queridos llevan desaparecidos desde entonces. Una de ellas, Yelena Roslyakova, aseguró que su esposo, Andrei Zubaryov, de 31 años, podía verse cojeando con un bastón en el video.

En al menos 95 casos revisados por The Times, prisioneros de guerra liberados por Ucrania regresaron en contra de su voluntad al servicio militar ruso, a menudo al combate activo.

Miles de soldados rusos y ucranianos cautivos han sido liberados en intercambios de prisioneros en los últimos cuatro años. Los documentos muestran que Rusia a veces vuelve a enviar a estos soldados al frente tan pronto como un día después de ser liberados.

Un soldado ruso que dijo haber sido enviado de regreso al frente tras siete meses en cautiverio ucraniano relató en una denuncia cómo los recuerdos de su tiempo como prisionero de guerra le provocaban pánico y le hacían tomar malas decisiones en el campo de batalla.

“Dadas mis condiciones psicológicas, enviar a un ex prisionero de guerra a una zona de combate activa es una decisión imprudente”, dijo en la queja. “¿Cómo puedo cumplir las órdenes del mando si toda esta situación me afecta mentalmente?”.

Abusos en el campo de batalla

Muchas denuncias, especialmente de regimientos formados por antiguos presos, describen una dinámica en el campo de batalla en la que los soldados temen tanto las palizas o extorsiones de sus propios comandantes como ser muertos por el enemigo.

Infligir castigos crueles ayuda a algunos comandantes a mantener el control sobre sus soldados o simplemente a lucrar con ellos. Objetar o abandonar una unidad a menudo desata nuevos abusos.

Natalya Lukyanchuk, una mujer de 74 años de la región de Tula, al sur de Moscú, presentó múltiples denuncias describiendo malos tratos contra su nieto. En una entrevista, afirmó que lo habían esposado a un radiador y golpeado durante gran parte del último mes en una base en Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso.

El nieto, Danil Sushchikh, tenía cerca de un año restante de una condena de cuatro años y medio de prisión cuando firmó un contrato militar de un año para obtener la libertad, según relató. Había sido condenado por golpear a una persona conduciendo un coche.

Durante los combates en Ucrania resultó herido en dos ocasiones, quedando con metralla incrustada en la rodilla, una pierna lesionada y ligamentos rotos en el brazo derecho. A lo largo de su servicio, dijo ella, lo patearon en la pierna herida, lo golpearon en la cara, lo encerraron desnudo durante 24 horas en una habitación fría y le advirtieron que lo enviarían a la muerte.

“Los comandantes los tratan como animales”, afirmó la Sra. Lukyanchuk. “Se lo digo directamente: ‘Esto no es un ejército. Son hombres lobo con charreteras’”.

Según la Sra. Lukyanchuk, los problemas de su nieto empeoraron cuando empezó a insistir en que había cumplido su contrato anual y no seguiría sirviendo. Cuando dejó la unidad, fue declarado ausente sin permiso. Fue devuelto a la fuerza al ejército, explicó, lo que dio pie a un nuevo ciclo de abusos, incluidas las golpizas en Kamchatka.

Las denuncias evidencian un nivel de anarquía que Moscú ha llegado a aceptar en el frente.

Múltiples presentaciones incluyen pruebas de que soldados fueron atados a árboles como castigo. Una madre envió un video de su hijo recibiendo ese trato, afirmando que fue señalado por pertenecer a una minoría étnica rusa.

El Sr. Gorkov, el soldado que logró filmarse esposado a un árbol, explicó que compañeros de su unidad, la N.º 12274, le enviaron fotos que demuestran que la práctica continuó después de su salida.

“Hay verdaderos bastardos entre esos comandantes, que atan a las personas a los árboles, extorsionan dinero y así sucesivamente”, señaló. “Tienen seguridad en su impunidad porque no van a la misión de asalto con los muchachos, sabiendo que es un viaje sólo de ida”.

En otras denuncias, los soldados afirman que fueron golpeados y arrojados a fosas como castigo.

En uno de los videos entregados a la defensoría, dos soldados exhiben ojos morados, una nariz rota, dientes arrancados y latigazos en los glúteos, abusos que dijeron haber recibido por criticar a sus comandantes. También dijeron que los arrojaron a un agujero en la tierra.

“Nos tratan como perros. Me tuvieron en una fosa durante una semana y media”, escribió otro soldado en un mensaje de texto a su madre que fue incluido en una queja.

Algunos soldados dicen que fueron castigados por resistirse a la extorsión. En ciertas unidades, las tropas deben pagar sobornos para obtener permisos, asegurar traslados a otro regimiento o evitar ir “como carne” en la siguiente misión de alto riesgo, según denuncias.

Un soldado llamado Mikhail dijo a The Times que algunos comandantes recaudaban sobornos para excluir a los soldados de los asaltos más peligrosos, pero a veces igual los enviaban tras recibir el dinero.

La avalancha de dinero estatal para compensar a soldados heridos ha abierto nuevas oportunidades de extorsión. Las denuncias acusan a comandantes de exigir parte de los pagos que los soldados reciben por heridas sufridas o, en un caso, de reportar falsas lesiones.

La Sra. Lukyanchuk dijo que comandantes le advirtieron en repetidas ocasiones que las quejas que ella y su hija presentaban solo empeorarían la situación de su nieto. Pero sostuvo que cree que “lo que hacen es tortura”.

“Como abuela y madre, simplemente no tengo más remedio que luchar por mi nieto usando todos los medios legales y contarle a todo el mundo lo que se está haciendo con él”, dijo.

El joven soldado ruso apareció en pantalla con uniforme militar, hablando rápidamente y en voz baja.

El soldado, Said Murtazaliyev, de 18 años, explicó que, por orden de su comandante, había recaudado unos 15.000 dólares entre sus compañeros, quienes pagaban para evitar ser enviados al próximo asalto seguro de muerte.

Entonces, el comandante decidió enviar al propio Murtazaliyev a ese asalto, según cuenta el soldado en el video.

“Así que si no me comunico en uno o dos días, pueden publicar este video”, dijo Murtazaliyev, conteniendo el llanto mientras el video se corta. Envió el video a su madre, Leila Nakhshunova.

En un mensaje de texto separado a la Sra. Nakhshunova, dijo que lo estaban matando deliberadamente para encubrir el soborno, según contó ella en una entrevista.

La práctica que describía se ha vuelto tan común en el ejército ruso que tiene su propio nombre: obnuleniye, o “eliminación”. Puede significar órdenes letales diseñadas para que los soldados sean asesinados por el enemigo. O bien implica el asesinato directo de soldados por sus propios compañeros en el campo de batalla.

“Eliminación” va más allá de enviar tropas a misiones de alto riesgo, algo que las tropas han afrontado a lo largo de la historia. Comandantes rusos han sido acusados de buscar que ciertos soldados fueran asesinados, a menudo como castigo o venganza, en algunos casos enviándolos a la batalla sin armas ni protección.

La palabra aparece en al menos 44 denuncias revisadas por The Times. Más de 100 mencionan una amenaza directa de un comandante a un soldado para matarlo, parte de un patrón más amplio de violencia fratricida.

Familiares angustiados escriben para advertir que tienen información que indica que sus esposos, hermanos o hijos están a punto de ser eliminados. Otros solicitan ayuda para encontrar los cuerpos de sus seres queridos, diciendo que tienen motivos para creer que fueron enviados intencionalmente a la muerte.

Una denuncia presentada conjuntamente por 10 familiares femeninas de soldados acusó el asesinato directo de soldados por sus superiores en la unidad militar N.º 36994, ubicada a 370 kilómetros (230 millas) al este de Moscú, cerca de la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

Las mujeres acusaron a los comandantes de la base de matar a más de 300 de sus propios soldados en el campo de batalla en Ucrania. En ocasiones, sostienen, los comandantes tomaron los teléfonos de los cadáveres para extraer dinero de las cuentas bancarias de los soldados.

“Para ocultar pruebas de los asesinatos, los cuerpos de los soldados ejecutados fueron enterrados en lugares abandonados o volados con minas antitanque, de modo que prácticamente no quedaba nada”, dice la denuncia. “Solo pequeños fragmentos de cuerpos fueron entregados a los familiares en ataúdes de zinc sellados, mientras que la mayoría quedó en algún lugar de los campos”.

Las mujeres escribieron que las autoridades militares detuvieron a algunas personas de la unidad en 2023 y 2024 para abordar el problema, pero que los asesinatos continuaron este año.

El Sr. Murtazaliyev estaba destinado en esa unidad. Su madre, la Sra. Nakhshunova, fue una de las mujeres que firmó la denuncia colectiva.

Las filas de la Unidad N.º 36994 estaban compuestas en gran parte por personas que se enrolaron desde la detención preventiva o la prisión.

Otro soldado de la misma unidad que Murtazaliyev presentó otra denuncia diciendo que había huido tras enterarse de que sería eliminado.

Murtazaliyev, oriundo de la región sureña de Daguestán, estaba visitando una ciudad cerca de Moscú con un amigo cuando fue arrestado y acusado de fraude con tarjetas bancarias, según la Sra. Nakhshunova.

En detención preventiva, se le dio a elegir: ser procesado con un veredicto de culpabilidad garantizado o firmar un contrato para ir al frente, contó Nakhshunova. Firmó el contrato, añadió, solo después de que le pusieran una máscara antigás en la cabeza y le comprimieran el pecho hasta hacerlo perder el conocimiento.

No se ha sabido nada de él desde el 7 de marzo, día en que envió el video a la Sra. Nakhshunova diciendo que sería eliminado. Ella publicó el video en internet y después lo envió a The Times.

Figura como desaparecido en combate, según la madre. En su video, Murtazaliyev nombró a dos comandantes que, según él, ordenaron su muerte. La Sra. Nakhshunova relató que las autoridades le dijeron que no podían abrir un caso penal contra los comandantes por sospecha de asesinato si no recuperaban el cuerpo de su hijo. Ha preguntado a la unidad militar por cómo conseguirlo.

“Dijeron que, probablemente, lo habían volado con explosivos y que los restos que quedaban habían sido devorados por animales salvajes”, contó la Sra. Nakhshunova. “Así que no debería esperar ver el cuerpo”.

La falta de cierre para padres y cónyuges de soldados rusos desaparecidos aparece reflejada en miles de denuncias.

Svetlana Popova, de la región de Irkutsk en Siberia, dijo que presentó una queja pero se encontró con “silencio en todas partes” al intentar averiguar si su hijo, Aleksandr Chekuláyev, había sido asesinado como parte de un encubrimiento militar.

Un hospital en las afueras de Donetsk, ciudad ocupada de Ucrania, primero dijo que había muerto por insuficiencia cardíaca y luego declaró que había muerto de un coágulo sanguíneo mientras dormía. Al ver el cuerpo, la Sra. Popova afirmó que lo encontró brutalmente desfigurado, con el cráneo fracturado, la nariz rota y la garganta cortada.

La directora del hospital, contactada por The Times, rechazó cualquier indicio de juego sucio, asegurando que los daños en el cuerpo se debieron a la autopsia. Declaró que el hospital colaboraba con una investigación.

La Sra. Popova no está convencida, en parte porque el ejército devolvió el teléfono de su hijo borrado de todos sus datos.

“Hoy me van a matar”, relató que le dijo su hijo en junio desde el hospital, donde estaba siendo tratado por una herida de combate.

Eso fue lo último que supo de él.