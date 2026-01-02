Condenan a 4 años de prisión a una mujer por intentar matar a su hermana en Alto Comedero

En un fallo emitido a fines de diciembre de 2025, la justicia jujeña condenó a Jazmín del Valle Vilca a cuatro años de prisión por ser autora del delito de "Homicidio Simple en grado de tentativa" en perjuicio de una de sus hermanas.

La sentencia fue dictada el 29 de diciembre por el juez Rodolfo Miguel Fernández, en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, con la secretaría a cargo del Dr. Marcelo Velazco. El magistrado dispuso que Vilca cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, régimen que ya venía cumpliendo.

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió en la madrugada del 10 de julio de 2025, en una vivienda del sector 17 de Julio del Asentamiento Aeroclub, en el barrio Alto Comedero. Jazmín Vilca y su hermana se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando iniciaron una discusión que escaló a la agresión física.

En el transcurso del altercado, Vilca agarró un cuchillo tipo carnicero y atacó a su hermana, ocasionándole múltiples heridas punzantes en el cuerpo. La agresión fue detenida gracias a la intervención de otra hermana y un hombre, quienes lograron separarlas e impedir un desenlace más grave.

La víctima sufrió heridas que requirieron 40 días de curación e inhabilitación laboral, con un pronóstico que puso en peligro su vida.

Durante el proceso, la acusación estuvo representada por el fiscal Dr. Bruno Carchidi, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa técnica de la condenada fue ejercida por la Dra. Noelia Chauque Herrera, defensora auxiliar del Ministerio Público de la Defensa.

Los fundamentos completos de la sentencia serán cargados en el Sistema Integral de Gestión Judicial en los plazos establecidos por el Código Procesal Penal provincial. A partir de ese momento, las partes intervinientes podrán recurrir el fallo ante una instancia judicial superior.