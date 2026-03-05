21°
5 de Marzo, Jujuy, Argentina
“Mujeres para Mujeres”

Caminata guiada en el Parque Botánico por el Día Internacional de la Mujer

La caminata se realizará el domingo 8 de marzo, de 9 a 12, quienes deseen participar podrán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp.

Jueves, 05 de marzo de 2026 16:26

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Parque Botánico Municipal Barón Carlos María Schüel invita a participar de la caminata guiada “Mujeres para Mujeres”, una propuesta especialmente pensada para generar un espacio de encuentro, reflexión y conexión con la naturaleza.

La actividad propone recorrer los senderos del parque en una caminata guiada que incluirá momentos de pausa y dinámicas de integración, orientadas a promover el bienestar, la escucha y el acompañamiento entre mujeres. La iniciativa busca fortalecer los vínculos y generar un ámbito donde las participantes puedan compartir experiencias, reflexionar y celebrar la fuerza colectiva en comunidad.

Desde la organización destacaron que la jornada está diseñada como un espacio para caminar juntas, dialogar y disfrutar del entorno natural, en una experiencia que combina actividad física suave con instancias de intercambio y contención.

La caminata se realizará el domingo 8 de marzo, de 9 a 12, por lo que se solicita a las participantes llegar 15 minutos antes del horario de inicio. La actividad está destinada a mujeres a partir de los 21 años y contará con cupos limitados.

Quienes deseen participar podrán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al 388 4037073 (solo mensajes). En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

