Caminata guiada en el Parque Botánico por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Parque Botánico Municipal Barón Carlos María Schüel invita a participar de la caminata guiada “Mujeres para Mujeres”, una propuesta especialmente pensada para generar un espacio de encuentro, reflexión y conexión con la naturaleza.

La actividad propone recorrer los senderos del parque en una caminata guiada que incluirá momentos de pausa y dinámicas de integración, orientadas a promover el bienestar, la escucha y el acompañamiento entre mujeres. La iniciativa busca fortalecer los vínculos y generar un ámbito donde las participantes puedan compartir experiencias, reflexionar y celebrar la fuerza colectiva en comunidad.

Desde la organización destacaron que la jornada está diseñada como un espacio para caminar juntas, dialogar y disfrutar del entorno natural, en una experiencia que combina actividad física suave con instancias de intercambio y contención.

La caminata se realizará el domingo 8 de marzo, de 9 a 12, por lo que se solicita a las participantes llegar 15 minutos antes del horario de inicio. La actividad está destinada a mujeres a partir de los 21 años y contará con cupos limitados.

Quienes deseen participar podrán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al 388 4037073 (solo mensajes). En caso de lluvia, la actividad será suspendida.