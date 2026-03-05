15°
5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro
Guitarreramente
Patricia Bullrich
San Pedro
Caminata guiada
Electrodomésticos
Vialidad
Río de Janeiro
Donald Trump
Santiago Jubert
San Pedro
Guitarreramente
Patricia Bullrich
San Pedro
Caminata guiada
Electrodomésticos
Vialidad
Río de Janeiro
Donald Trump
Santiago Jubert

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1400.00

3884873397
PUBLICIDAD
VIALIDAD

Nuevos vehículos y maquinaria para el trabajo planificado

Con fondos provinciales se compraron camionetas, tractores y tanques de combustible

Jueves, 05 de marzo de 2026 17:38

Vialidad de la Provincia adquirió nuevos equipos para el trabajo planificado. La compra de camionetas, tractores y tanques de combustible fue realizada con fondos provinciales y con el objetivo modernizar el parque automotor y dinamizar tareas diagramadas Jujuy.

El acto de entrega se llevó a cabo en el predio de Vialidad de la Provincia y fue encabezado por el ministro de Infraestructura, Servicios Público, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce; el Vocal Técnico, Jorge Weibel; miembros del directorio y personal de la institución.

Las nuevas adquisiciones fortalecerán el parque automotor y forman parte del segundo lote de nuevas maquinarias y equipamientos para Vialidad de la Provincia.

Los nuevos equipos para Vialidad

  • 2 tractores: marca John Deere 5080E, de 80 HP de potencia, motor diesel 3 cilindros turbo de 2,9 litros, doble tracción, con cabina, aire acondicionado y calefacción. 

  • 5 camionetas: marca HILUX DC 4x2 SR 

  • 2 tanques de combustible: Bertotto Boglione de 10 m3 con surtidor

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD