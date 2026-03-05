Drones iraníes atacan un aeropuerto militar en Azerbaiyán

Irán lanzó un ataque con drones sobre el aeropuerto de Najicheván, un exclave perteneciente a Azerbaiyán, y otro muy cerca de una escuela. Por el hecho, al menos dos personas resultaron heridas y se produjeron innumerables daños estructurales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán detalló que los hechos ocurrieron este jueves alrededor del mediodía (hora local), cuando uno de los dos drones provenientes del territorio iraní impactó contra el edificio de la terminal aérea, mientras que otro cayó muy cerca de una escuela en la aldea de Shakarabad.

Videos grabados en el aeropuerto de Najicheván muestra a uno de los drones volando directamente hacia el edificio, así como también los innumerables daños provocados tanto en el interior como en el exterior del lugar.

Un comunicado emitido por las autoridades azerbaiyanas afirmó: "Condenamos enérgicamente estos ataques con drones lanzados desde el territorio de la República Islámica de Irán, que provocaron daños en el edificio del aeropuerto y dos civiles heridos".

Nakhchivan no solo limita con Irán sino también con Armenia y Turquía. “Este ataque contra el territorio de la República de Azerbaiyán constituye una violación de las normas y principios del derecho internacional y sirve para aumentar las tensiones en la región”, consideraron desde el país atacado.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusó directamente a Irán de cometer un "acto de terrorismo" tras el incidente, exigió disculpas y dijo que su ejército está preparado para el combate.

“Hoy, Irán cometió un acto terrorista contra el territorio de Azerbaiyán, contra el Estado de Azerbaiyán. El Estado iraní disparó vehículos aéreos no tripulados contra el territorio de la República Autónoma de Najicheván”, declaró Aliyev durante una reunión del Consejo de Seguridad, según difundió la agencia de noticias Europa Press.

Aliyev también enfatizó que “los funcionarios iraníes deben dar una explicación a la parte azerbaiyana, deben ofrecer una disculpa y quienes cometieron este acto terrorista deben ser considerados penalmente responsables”. Según el mandatario, el ejército de su país está “totalmente preparado para el combate”.

Tras el hecho, las autoridades iraníes negaron ser responsables del ataque: “La República Islámica de Irán niega que sus fuerzas armadas hayan lanzado un dron hacia la República de Azerbaiyán”, declaró el Estado Mayor iraní en un comunicado, según medios estatales.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán refutó estas declaraciones al informar que los sistemas de monitoreo técnico de ese país confirmaron que cuatro vehículos aéreos no tripulados pertenecientes a Irán fueron dirigidos hacia la región de Nakhchivan.

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán “Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán cesen su evidente negación, expresen una disculpa por el incidente y garanticen que los responsables sean castigados por las autoridades iraníes pertinentes”, afirma el comunicado.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán agregaron: “Exigimos a la República Islámica de Irán que proporcione, lo antes posible, una explicación clara sobre el caso, realice una investigación apropiada y tome las medidas urgentes necesarias para garantizar que ataques similares no se repitan en el futuro” y advirtieron que “la parte azerbaiyana se reserva el derecho de adoptar medidas de respuesta apropiadas”.