La Fiscalía de Río de Janeiro rechazó el pedido de Agostina Páez para regresar a Argentina

El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa de Agostina Páez para que pueda regresar a Argentina y afrontar desde su país de origen la causa judicial que enfrenta tras haber sido denunciada por injuria racial.

La postura de la Fiscalía se dio a conocer este miércoles, cuando se expidió sobre las solicitudes realizadas por el equipo defensor de la abogada que está en territorio brasileño desde enero.

“Ya le queda poco dinero”, dijo a Infobae una fuente cercana a Páez, quien desde el inicio del expediente está pagando la estadía en Brasil con sus ahorros.

En el documento, al que accedió este medio, el Ministerio Público consideró que permitir el regreso de la acusada durante el proceso de instrucción de la causa podría debilitar el control judicial y complicar la ejecución de una eventual pena, debido a “la severidad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la ley brasileña“.

Además, pidió al juez rechazar cada uno de los pedidos presentados por los abogados de Páez y avanzar cuanto antes hacia la audiencia de instrucción y juicio oral: algo que todavía no se resolvió.

La respuesta de la acusación surge tras una presentación de la defensa técnica de la argentina, que había objetado la validez del expediente por varios puntos. Entre ellos, que las pruebas digitales habían sido manipuladas, que la abogada desconocía que estaba cometiendo un delito y poniendo en duda la forma en que se sumaron los delitos atribuidos. También había denunciado parcialidad de algunos de los testigos.

Para la Fiscalía, en cambio, la denuncia está bien fundamentada y cumple con todos los requisitos de claridad y detalle que marca la ley. El dictamen señala que “los hechos y las víctimas están identificados, la descripción de los eventos es precisa y existen pruebas suficientes, como testimonios y videos, para continuar el proceso”.

Según el documento, el Código Procesal Penal de Brasil solo exige que la acusación explique claramente lo ocurrido, identifique a los protagonistas y la figura legal involucrada, algo que, según el Ministerio Público, se cumple en este caso. Además, destaca que la misma defensa reconoce conocer los hechos, ya que propone explicaciones alternativas y cita pruebas.