Jubert denuncia: "Los libertarios quieren desestabilizar al gobierno y la paz social"

Santiago Jubert, presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Jujuy Crece, advirtió que el proyecto de declaración de emergencia en seguridad presentado por el libertario Luis Federico Canedi configura un "acto de total irresponsabilidad" frente a la instancia de diálogo que sostienen el Gobierno de Jujuy, familiares de agentes de Seguridad y personal retirado para optimizar condiciones salariales y laborales.

En este contexto, consideró que "la intencionalidad es clara" y alertó que "busca desestabilizar la paz social, el orden y al gobierno".

"En este terreno los libertarios también se parecen al kirchnerismo, pretendiendo transformar una negociación normal en un foco de conflicto", consideró y enfatizó que "esta práctica no sorprende, porque detectamos funcionarios nacionales como Luis Miranda de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y otros dirigentes incentivando el conflicto y la violencia, respondiendo a los intereses del diputado nacional Manuel Quintar, cuyo pasado es kirchnerista y de ese ADN no podrá escapar nunca y menos esconderlo".

Tras señalar que "el kirchnerismo encontró en La Libertad Avanza un espacio para seguir haciendo daño", destacó que "los jujeños dejamos en el pasado este modelo político basado en la confrontación, el conflicto, la violencia, la corrupción y la antidemocracia".

"Es momento de que la sociedad sepa cómo se camuflan y actúan los libertarios en Jujuy", reflexionó Jubert finalmente.