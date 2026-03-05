Nuevos vehículos y maquinaria para el trabajo planificado

Vialidad de la Provincia adquirió nuevos equipos para el trabajo planificado. La compra de camionetas, tractores y tanques de combustible fue realizada con fondos provinciales y con el objetivo modernizar el parque automotor y dinamizar tareas diagramadas Jujuy.

El acto de entrega se llevó a cabo en el predio de Vialidad de la Provincia y fue encabezado por el ministro de Infraestructura, Servicios Público, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce; el Vocal Técnico, Jorge Weibel; miembros del directorio y personal de la institución.

Las nuevas adquisiciones fortalecerán el parque automotor y forman parte del segundo lote de nuevas maquinarias y equipamientos para Vialidad de la Provincia.

Los nuevos equipos para Vialidad