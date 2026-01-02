74 conductores dieron positivo en alcoholemia durante los operativos por el Año Nuevo

Un extenso operativo de control vial desplegó la Policía de Jujuy durante el feriado del 1° de enero, con motivo de las celebraciones por el inicio del año y la tradicional Chaya de Mojones en la Quebrada. El balance de la jornada arrojó un total de 74 conductores detectados bajo los efectos del alcohol y la confección de 128 actas contravencionales.

Según informó la fuerza, el dispositivo incluyó un servicio especial en la localidad de Maimará, punto de gran concentración de personas. Para ello, se destinaron más de 150 efectivos de refuerzo desde la capital, en coordinación con personal de Seguridad Vial en la Ruta Nacional Nº 9.

Las autoridades consideraron significativas las cifras registradas, dado que corresponden a una sola jornada. Los controles se realizaron de manera integral en toda la provincia, incluyendo la Quebrada, el Ramal y otras zonas con importante movimiento debido a reuniones familiares y actividades recreativas.

En otro orden, durante la tarde-noche del martes se produjo un siniestro vial en la cuesta de Bárcena entre dos vehículos, con un saldo de siete personas lesionadas. Todas fueron trasladadas a centros de salud y algunas permanecen bajo observación médica. Según las primeras investigaciones, en este caso no habría estado involucrado el consumo de alcohol por parte de los conductores.

Ante la continuidad de los operativos durante el fin de semana, la Policía reiteró una serie de recomendaciones a la población. Entre ellas, evitar conducir luego de haber ingerido alcohol, respetar la capacidad máxima de los vehículos, utilizar sistemas de retención infantil y, en el caso de los motociclistas, el casco de forma obligatoria. El objetivo declarado de los controles es prevenir siniestros y proteger la vida de los habitantes.