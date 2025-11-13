Habrá restricción al tránsito vehicular y estacionamiento

La comuna capitalina continúa con la ejecución de trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad.

Con ese motivo se realizará la restricción temporal del tránsito vehicular en los siguientes sectores y horarios: hoy hasta las 6 en avenida La Bandera, entre Alem y Jorge Newbery. Y desde las 22 hasta las 6 de mañana en el Puente Tucumán, entre Jorge Newbery y avenida Italia.

También mañana, pero de 22 hasta las 6 del sábado 15, en avenida Italia, entre San Martín y Bustamante. Asimismo, por el evento “Jujuy Florece” se implementará una restricción temporal al estacionamiento y a la circulación vehicular en el sector de la playa de la avenida 19 de Abril, entre los puentes Juana Azurduy y Coronel Gorriti. El evento se llevará a cabo entre mañana y el domingo 16, de 8 a 22, aunque la medida comenzará a regir hoy desde las 13, por las tareas de descarga de plantas e instalación de la infraestructura necesaria para la exposición.