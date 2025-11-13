19°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Barrio Mariano Moreno
escandalo
Legislatura de Jujuy
PERICO
Tilcara
Atsa
Obras Sanitarias
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
regional
Barrio Mariano Moreno
escandalo
Legislatura de Jujuy
PERICO
Tilcara
Atsa
Obras Sanitarias
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
regional

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Godoy ayer ya asumió como DT del "expreso"

La sorprendente salida Rodríguez en Talleres, no dio respiro y el equipo ahora es dirigido ex mánager.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 00:00

El fútbol no tiene lógicas y tampoco es una ciencia exacta y si lo sabrán hoy en Atlético Talleres que milita en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y ayer con el presidente José Luis Benedetto a la cabeza presentó a Víctor Nazareno Godoy como nuevo entrenador en lugar de Ismael Rodríguez, un histórico de las divisiones formativas y reciente campeón de la Copa Federación y Torneo Apertura de la Liga Jujeña. De todas formas ayer en el estadio "Plinio Zabala", el técnico chaqueño, exmánager deportivo en el "expreso" comenzó el trabajo de cara a la visita del domingo ante Unión Deportiva Maimará en la Quebrada donde hará su debut oficial.

Godoy, que venía desempeñándose como manager deportivo conoce a la perfección a todo el plantel. Y en su época de goleador también fue jugador del "expreso" donde previamente defendió los colores por Altos Hornos Zapla a quién años atrás ya dirigió en el Torneo Federal A haciendo un gran papel junto a José Luis Campi y Marcos Connena. Ahora en esta oportunidad tendrá de colaboradores a Marcelo García (AC), Ricardo Chañi (PF), Javier Quiroga (PF) y Raúl Cano (EA).

La Comisión Directiva de Talleres ejecutó algo que era un secreto a voces en los pasillos del club y en el mundillo del fútbol jujeño, pero también apuesta fuertemente a la experiencia y el conocimiento interno de un técnico con pergaminos en el ascenso, dentro y fuera de la cancha, para encaminar el proyecto deportivo en el presente Regional. Nombres y variantes de sobra tiene Godoy y ahora sólo deberá mostrar su capacidad y transmitir conceptos a los jugadores luego de la alta erogación económica de la dirigencia en la conformación del plantel.

Como entrenador, Godoy tuvo un ascenso con Concepción FC de Tucumán al Torneo Federal A; luego llegó a la final del Federal A con San Jorge de la misma provincia y estuvo a un paso del ascenso a la Primera Nacional, pero en medio de una polémica y una "sentada de los jugadores" quedó eliminado en Mar de Plata ante Alvarado.

El domingo a las 17

El programa de la fecha 5 del Regional es el siguiente, el domingo todos los clubes jujeños jugarán a las 17: en "La Tablada", Luján vs Racing de Ojo de Agua con el arbitraje de Cristian Carrillo; Unión Maimará será local ante Talleres bajo el control de Jesús Lambertín; en el "Antonio Berruezo", Monterrico Sur recibirá a Pampa Blanca donde dirigirá Rolando Serapio; en el "Manuel Alias", Rivadavia vs Altos Hornos Zapla donde controlará Dante Guzmán; en la cancha de Unión Calilegua, Mitre será local ante Atlético San Pedro bajo el arbitraje de Roberto Villegas y en la "Visera de Cemento", Parapetí jugará con Defensores de Yuto donde Sergio López comandará las acciones.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD