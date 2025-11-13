Godoy ayer ya asumió como DT del "expreso"

El fútbol no tiene lógicas y tampoco es una ciencia exacta y si lo sabrán hoy en Atlético Talleres que milita en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y ayer con el presidente José Luis Benedetto a la cabeza presentó a Víctor Nazareno Godoy como nuevo entrenador en lugar de Ismael Rodríguez, un histórico de las divisiones formativas y reciente campeón de la Copa Federación y Torneo Apertura de la Liga Jujeña. De todas formas ayer en el estadio "Plinio Zabala", el técnico chaqueño, exmánager deportivo en el "expreso" comenzó el trabajo de cara a la visita del domingo ante Unión Deportiva Maimará en la Quebrada donde hará su debut oficial.

Godoy, que venía desempeñándose como manager deportivo conoce a la perfección a todo el plantel. Y en su época de goleador también fue jugador del "expreso" donde previamente defendió los colores por Altos Hornos Zapla a quién años atrás ya dirigió en el Torneo Federal A haciendo un gran papel junto a José Luis Campi y Marcos Connena. Ahora en esta oportunidad tendrá de colaboradores a Marcelo García (AC), Ricardo Chañi (PF), Javier Quiroga (PF) y Raúl Cano (EA).

La Comisión Directiva de Talleres ejecutó algo que era un secreto a voces en los pasillos del club y en el mundillo del fútbol jujeño, pero también apuesta fuertemente a la experiencia y el conocimiento interno de un técnico con pergaminos en el ascenso, dentro y fuera de la cancha, para encaminar el proyecto deportivo en el presente Regional. Nombres y variantes de sobra tiene Godoy y ahora sólo deberá mostrar su capacidad y transmitir conceptos a los jugadores luego de la alta erogación económica de la dirigencia en la conformación del plantel.

Como entrenador, Godoy tuvo un ascenso con Concepción FC de Tucumán al Torneo Federal A; luego llegó a la final del Federal A con San Jorge de la misma provincia y estuvo a un paso del ascenso a la Primera Nacional, pero en medio de una polémica y una "sentada de los jugadores" quedó eliminado en Mar de Plata ante Alvarado.

El domingo a las 17

El programa de la fecha 5 del Regional es el siguiente, el domingo todos los clubes jujeños jugarán a las 17: en "La Tablada", Luján vs Racing de Ojo de Agua con el arbitraje de Cristian Carrillo; Unión Maimará será local ante Talleres bajo el control de Jesús Lambertín; en el "Antonio Berruezo", Monterrico Sur recibirá a Pampa Blanca donde dirigirá Rolando Serapio; en el "Manuel Alias", Rivadavia vs Altos Hornos Zapla donde controlará Dante Guzmán; en la cancha de Unión Calilegua, Mitre será local ante Atlético San Pedro bajo el arbitraje de Roberto Villegas y en la "Visera de Cemento", Parapetí jugará con Defensores de Yuto donde Sergio López comandará las acciones.