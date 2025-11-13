El acuerdo con Pellerano se cerraría esta semana

Las partes se están acercando a un acuerdo total. Cada día parece más inminente la presentación de Hernán Pellerano como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Según le confiaron a este matutino lo único que faltaba era ponerse de acuerdo en términos económicos y en el staff que rodeará al flamante DT que tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional aquí en Jujuy.

Son una incógnita hasta el momento quienes serán las personas que colaborarán con Hernán Pellerano en su labor diaria.

En definitiva, con el objetivo de acelerar todo, la recientemente creada Comisión de Fútbol de Gimnasia y Esgrima continúa conversaciones en Buenos Aires con el representante de Hernán Pellerano para su pronta incorporación.

Por todo esto, el acuerdo total con el exdefensor se cerraría esta misma semana para posteriormente ser presentado oficialmente.

Obviamente de la próxima pretemporada "albiceleste" no está nada confirmado hasta que se efectúe la llegada del entrenador nuevo.

En cuanto al DT saliente, la referencia para Matías Módolo, está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo DT de Chacarita Juniors.