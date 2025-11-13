18°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
San Pedro de Jujuy
Concejo Deliberante
Jujuy Florece
Gobierno de Jujuy
ministerio de Planificación Estratégica y Modernización
Federación Gaucha
Tilcara
Tilcara
Semana de la Educación Técnica
PALPALÁ
San Pedro de Jujuy
Concejo Deliberante
Jujuy Florece
Gobierno de Jujuy
ministerio de Planificación Estratégica y Modernización
Federación Gaucha
Tilcara
Tilcara
Semana de la Educación Técnica

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
PRIMERA NACIONAL

El acuerdo con Pellerano se cerraría esta semana

El exdefensor es el apuntado para reemplazar a Módolo que está muy cerca de ser el entrenador de Chacarita Juniors. 

Jueves, 13 de noviembre de 2025 00:00

Las partes se están acercando a un acuerdo total. Cada día parece más inminente la presentación de Hernán Pellerano como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Según le confiaron a este matutino lo único que faltaba era ponerse de acuerdo en términos económicos y en el staff que rodeará al flamante DT que tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional aquí en Jujuy.

Son una incógnita hasta el momento quienes serán las personas que colaborarán con Hernán Pellerano en su labor diaria.

En definitiva, con el objetivo de acelerar todo, la recientemente creada Comisión de Fútbol de Gimnasia y Esgrima continúa conversaciones en Buenos Aires con el representante de Hernán Pellerano para su pronta incorporación.

Por todo esto, el acuerdo total con el exdefensor se cerraría esta misma semana para posteriormente ser presentado oficialmente.

Obviamente de la próxima pretemporada "albiceleste" no está nada confirmado hasta que se efectúe la llegada del entrenador nuevo.

En cuanto al DT saliente, la referencia para Matías Módolo, está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo DT de Chacarita Juniors.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD