26°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Mariano Moreno
Agua potable
Calilegua
Supermercados Comodín
David Bowie
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
parque Xibi Xibi
festival
Unidad regional 2
Mariano Moreno
Agua potable
Calilegua
Supermercados Comodín
David Bowie
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
parque Xibi Xibi
festival
Unidad regional 2

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
A parti del jueves 15 de enero

Entran en vigencia nuevas tarifas para el transporte alternativo

Las nuevas tarifas aprobadas oportunamente por ordenanza comenzarán a regir desde el 15 del corriente; se intima a los permisionarios del servicio a realizar la correspondiente actualización de ticketeras.

Sabado, 10 de enero de 2026 15:20

La Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población en general y a los señores usuarios del Transporte Alternativo de Pasajeros -modalidades de taxis de radio llamada y taxis compartidos- que, a partir del día jueves 15 de enero del año en curso entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario, con el incremento previsto oportunamente, conforme a la Ordenanza N° 7952/2003.

Por otra parte, la Dirección comunica a los señores permisionarios que el Control de Ticketeras y Cambio de Cuadros Tarifarios se realizará a partir del día jueves 15 del corriente mes y año en curso, en el lugar habitual, de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Atención Administrativa: de 07:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00

Control de ticketeras: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 con la modalidad habitual.

En este sentido, advierte el comunicado,  en caso de no realizar el debido control se harán pasibles de las sanciones que le pudieran corresponder.

NUEVAS TARIFAS DE TAXI RADIO LLAMADA:

TARIFA DIURNA DE 05:00 A 22:00 HORAS.

  • Bajada de bandera: $ 940,00.
  • Ficha cada 100 m: $ 94,00.

TARIFA NOCTURNA DE 22:00 A 05:00 HORAS.

  • Bajada de bandera: $ 1.160,00.
  • Ficha cada 100 m: $ 116,00.

FERIADOS NACIONALES, PROVINCIALES Y DÍAS DOMINGO.

  • Bajada de bandera: $ 1.160,00.
  • Ficha cada 100 m: $ 116,00.

NUEVAS TARIFAS DE TAXI COMPARTIDO:

  • Tarifa Diurna: $ 1.200,00
  • Tarifa Nocturna: $ 1.500,00
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD