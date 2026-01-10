Entran en vigencia nuevas tarifas para el transporte alternativo

La Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población en general y a los señores usuarios del Transporte Alternativo de Pasajeros -modalidades de taxis de radio llamada y taxis compartidos- que, a partir del día jueves 15 de enero del año en curso entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario, con el incremento previsto oportunamente, conforme a la Ordenanza N° 7952/2003.

Por otra parte, la Dirección comunica a los señores permisionarios que el Control de Ticketeras y Cambio de Cuadros Tarifarios se realizará a partir del día jueves 15 del corriente mes y año en curso, en el lugar habitual, de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Atención Administrativa: de 07:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00

Control de ticketeras: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 con la modalidad habitual.

En este sentido, advierte el comunicado, en caso de no realizar el debido control se harán pasibles de las sanciones que le pudieran corresponder.

NUEVAS TARIFAS DE TAXI RADIO LLAMADA:

TARIFA DIURNA DE 05:00 A 22:00 HORAS.

Bajada de bandera: $ 940,00.

Ficha cada 100 m: $ 94,00.

TARIFA NOCTURNA DE 22:00 A 05:00 HORAS.

Bajada de bandera: $ 1.160,00.

Ficha cada 100 m: $ 116,00.

FERIADOS NACIONALES, PROVINCIALES Y DÍAS DOMINGO.

Bajada de bandera: $ 1.160,00.

Ficha cada 100 m: $ 116,00.

NUEVAS TARIFAS DE TAXI COMPARTIDO: