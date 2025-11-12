Nuevas autoridades en el gremio de Obras Sanitarias

El pasado 7 de noviembre, la Junta Electoral del Sindicato de Obras Sanitarias Jujuy puso formalmente en funciones a las nuevas autoridades de la organización gremial, elegidas en los comicios del 28 de octubre, donde la Lista Celeste y Blanca se impuso al oficialismo encabezado por Yolanda Mamani.

De esta manera, la conducción sindical inicia una nueva etapa con el compromiso de fortalecer la representación de los trabajadores del sector y profundizar la unidad interna. Los flamantes dirigentes, Joaquín Flores y Martín Hoyos, encabezaron el acto de asunción agradeciendo a los afiliados de toda la provincia por el respaldo recibido durante el proceso electoral. La Lista Celeste y Blanca obtuvo una amplia mayoría en los comicios realizados a fines de octubre, lo que marcó un cambio significativo en la conducción del gremio luego de varios años de gestión de la lista oficialista.

Con la nueva conducción ya en funciones, el sindicato inicia un nuevo período institucional con el desafío de afrontar los problemas que atraviesa el sector, mantener la estabilidad laboral y promover mejoras en las condiciones de trabajo y en los servicios que brinda la entidad.