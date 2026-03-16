Según Trump, Irán quiere negociar un alto el fuego

Donald Trump aseguró que Irán está dispuesto a negociar un alto el fuego para el conflicto que lo tiene como actor central junto a Israel y Estados Unidos. Sin embargo, también indicó que por el momento descarta avanzar hacia un acuerdo por considerar que las condiciones planteadas "no son lo suficientemente buenas". El presidente estadounidense también puso en duda que el nuevo líder supremo iraní continúe con vida y adelantó que trabaja con otros países en un plan para asegurar el estrecho de Ormuz.

"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", dijo el mandatario en el marco de una entrevista telefónica brindada al medio NBC. Consultado por las condiciones que podría incluir un eventual acuerdo para poner fin a la guerra, respondió: "No quiero decírselo". Sin embargo, aseguró que uno de los elementos centrales sería el abandono total por parte de Irán de cualquier ambición nuclear.

En la entrevista, Trump también planteó dudas sobre la situación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, quien asumió el cargo tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei. "No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo", dijo el presidente de Estados Unidos.

El mandatario también se refirió a la situación del Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el transporte global de petróleo. Los líderes iraníes prometieron mantenerlo cerrado, según informó NBC. En ese marco, Trump afirmó que varios países se comprometieron para garantizar la seguridad en dicho paso marítimo. "No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea", sostuvo.

Respecto de la posibilidad de que el ejército estadounidense comience a escoltar barcos a través de ese estrecho, Trump evitó dar detalles operativos. "No quiero decirles nada al respecto", respondió, aunque agregó que esa posibilidad "es posible".

El mandatario también se refirió a los ataques realizados por fuerzas estadounidenses contra la isla iraní de Kharg. Según declaró Trump, "destruyeron por completo" la mayor parte de la isla".