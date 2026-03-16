El dólar se aleja del techo de la banda cambiaria

La cotización del dólar mayorista cerró la semana en un nivel que marca la mayor diferencia frente al techo de la banda cambiaria en ocho meses. La distancia entre el valor efectivo del tipo de cambio y el límite superior definido por el Banco Central resulta un dato central para la política monetaria en un contexto de alta inflación y volatilidad internacional.

El tipo de cambio mayorista finalizó la semana en $1.396,50, mientras que el límite superior de la banda de flotación se ubicó en $1.627,97. Esto implica un margen de 14,2% por debajo del máximo de intervención para forzar ventas del Bcra, según la serie del entidad monetaria. El dólar minorista terminó a $1.420 y el dólar blue se situó en $1.415. En los mercados financieros, el dólar MEP cerró en $1.418,15 y el contado con liquidación (CCL) en $1.465,76 por unidad.

Esta brecha entre el precio de la moneda estadounidense y el techo de la banda cambiaria se amplió de forma sostenida a lo largo de las últimas semanas.

El seguimiento de la evolución diaria de la banda muestra que el límite superior subió desde $1.529,03 al inicio de enero hasta $1.627,97 al 13 de marzo, mientras que el dólar mayorista mostró una tendencia opuesta en las últimas semanas.

Un informe de la consultora Outlier destacó que "el tipo de cambio durante la semana el tipo de cambio oficial intentó superar los $1.400, pero las ventas en el mercado de futuros lograron mantenerlo por debajo de ese umbral y terminó en mínimos".

Los factores

Según este análisis, la dinámica de ventas en el mercado de futuros que se registraron el jueves resultó clave para frenar cualquier avance del dólar por encima de ese valor.

Además, los analistas de Outlier apuntan que "las ventas en ese mercado se acrecentaron cuando el spot (contado) cruzaba los $1.400 por dólar y, a pesar de las subas en la tasa de interés implícita (también pueden estar correlacionadas con las subas en otros mercados), refuerzan la impresión de una participación intensa del Bcra en las operaciones".