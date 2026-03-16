La Casa del Jubilado fue escenario de un homenaje a todas las mujeres

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Casa del Jubilado llevó adelante una jornada especial destinada a homenajear a las mujeres que forman parte de este espacio. La propuesta convocó a integrantes de la institución y familiares que se acercaron para compartir una tarde distinta, marcada por la emoción, el reconocimiento y la alegría.

"La idea es contenerlos y empoderarlos, que sean libres, aquí es una caricia al alma", destacó Barengo.

El encuentro tuvo como objetivo poner en valor el recorrido de vida de muchas de las mujeres presentes, quienes con su experiencia y dedicación han dejado una huella significativa tanto en sus familias como en la comunidad.

Un espacio de contención y participación

La Casa del Jubilado cumple un rol importante dentro de la comunidad, funcionando como un lugar de encuentro, acompañamiento y participación para los adultos mayores. A través de distintas actividades recreativas y sociales, la institución promueve la integración, el bienestar y el fortalecimiento de los vínculos entre quienes forman parte de este espacio.

En ese sentido, el titular de la institución, Ramón Barengo, destacó el valor de estos encuentros y la importancia de generar ámbitos donde los jubilados puedan sentirse acompañados, "sobre todo compartir es radiante lo que transmiten las jubiladas. Es un grupo de 280 personas entre mañana y tarde, y es importante hacerles el festejo".

Música, baile y alegría

La celebración también incluyó momentos de música y baile que invitaron a los presentes a sumarse a la pista y disfrutar de un clima festivo. Las risas y los aplausos reflejaron el espíritu que caracteriza a quienes integran la Casa del Jubilado.

Barengo también remarcó que el objetivo principal de la institución es brindar contención y acompañamiento a los adultos mayores. "La idea es contenerlos, empoderarlos, que sean libres; aquí es una caricia al alma".

Un mensaje para la comunidad

Finalmente, el titular de la Casa del Jubilado dejó un mensaje dirigido tanto a quienes participan de la institución como a sus familias. "El mensaje es no abandonar, es por ellos mismos y que los familiares acompañen", sostuvo.

De esta manera, el festejo por el Día de la Mujer se vivió como una jornada cargada de mucha emoción, donde el reconocimiento y la alegría volvieron a demostrar el valor de compartir espacios que fortalecen los lazos humanos y mantienen viva la participación de los adultos mayores en la comunidad.