Investigan la muerte de una mujer hallada en un alquiler

Una mujer de 31 años fue hallada sin vida en el interior del departamento que alquilaba, y por el hecho la Justicia jujeña aprehendió a un hombre de 36 años, que dijo que ser expareja de la víctima y fue quién alertó a los efectivos policiales.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo y desde el Ministerio Público de la Acusación, se decidió mantener el hecho bajo secreto de sumario, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró entre la noche del lunes y la madrugada de ayer, en un inquilinato de la calle Campero al 400 del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Allí, inquilinos escucharon una acalorada discusión de una pareja y luego, a una mujer que pedía auxilio. De inmediato los vecinos alertaron al sistema de emergencia 911 sobre un presunto hecho de violencia de género en progreso y según consta en el libro de novedades policiales, dos efectivos llegaron a bordo de un móvil oficial al inmueble, pero se habrían negado a ingresar manifestando no contar con la autorización del fiscal especializado en estos tipos de delitos.

Ayer, alrededor de las 9.40, un hombre de 36 años, que se identif icó con el apellido Tinte, se hizo presente en la Seccional 2º del barrio Gorriti manifestando haber discutido con su expareja y alertó sobre su deceso, por lo que el in culpado fue aprehendido. De inmediato se montó un despliegue y se dieron con el cuerpo de una mujer de 31 años, identificada por la Policía como Daniela Araceli Mamani, enfermera profesional, oriunda de la ciudad histórica de Humahuaca.

Una de las hermanas de la víctima, de nombre María Elena, le dijo a El Tribuno de Jujuy que fue informada que la autopsia al cuerpo de Mamaní se realizará mañana en la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, para esta‑blecer las verdaderas causas del deceso.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el fiscal especializado en estos tipos de delitos, solicitó el secuestro del libro de novedades de la Seccional del barrio Gorriti, para cerciorarse si los efectivos acudieron al llamado de alerta y tal como manifestaron los vecinos de la víctima, se negaron a ingresar ante el pedido de auxilio. Hasta el momento, la situación procesal de Tinte es “aprehendido”, hasta que se obtengan los resultados de la autopsia y se determinen las causas de muerte de la mujer de 31 años, quien habría terminado hace un tiempo la relación sentimental. Los familiares de Mamaní se mostraron consternados tras enterarse del fatal desenlace.