San Pedro de Jujuy

San Pedro de Jujuy pone a punto el camping Jaque

La Municipalidad recupera un piletón y lo acondiciona.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 01:41
CAMPING JAQUE | EN SAN PEDRO SE PREPARA PARA LA TEMPORADA ESTIVAL.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, bajo la gestión del intendente Julio Bravo, acelera los trabajos finales para la inminente apertura de la temporada de verano en el camping y balneario municipal Jaque, ubicado a la vera de la Ruta Provincial 1. La fecha de inauguración está fijada para el próximo 20 de noviembre, marcando el inicio de un verano que, pese a los contratiempos, promete renovadas comodidades para los sampedreños y visitantes.

Las obras de la nueva autopista en ejecución obligaron a la comuna a reaccionar ante la pérdida de la pileta principal. En respuesta, el equipo de Obras Públicas, a cargo de la puesta en marcha, procedió a recuperar un tercer piletón que se encontraba en desuso. José González, titular del área de Pavimentación, detalló que la gestión municipal apunta a modernizar las instalaciones con la construcción de un nuevo sector de juegos. “Estamos levantando el mangrullo temático que ya habíamos adquirido anteriormente”, explicó González.

Las mejoras no se limitan a las piletas. El predio, que cuenta con una amplia extensión, está siendo acondicionado con obras complementarias como “las veredas perimetrales, las sendas peatonales, y sectores donde se va a poner verde y se va a embellecer la zona”.

El Camping Jaque se consolidará una vez más como un espacio recreativo completo. El acceso ahora es directo por el costado de la Ruta Provincial 1 (camino a Rodeito), y mantiene sus servicios tradicionales y nuevos: Asadores, Cancha de fútbol y vóley de arena, Cabalgatas y un Parque Aéreo, Nuevos baños (para damas, caballeros y adaptados para personas con discapacidad).

