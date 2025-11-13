Palpalá impulsa la excelencia educativa de los estudiantes

Desde la ciudad de Palpalá se reafirma una fuerte apuesta a la educación superior como motor de desarrollo, llevando a estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Extensión áulica Palpalá a realizar prácticas avanzadas y visitas técnicas en Córdoba. Esta iniciativa se enmarca en un trabajo interinstitucional clave entre la UTN y la gestión municipal del intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien impulsa el fortalecimiento de la educación superior para los jóvenes de la ciudad.

Los alumnos jujeños participaron de una enriquecedora experiencia que incluyó prácticas en laboratorios de electrónica y automatismo en la facultad de la UTN en Córdoba, así como una visita técnica a Prodismo, una empresa líder y referente mundial en tecnologías de producción de alta tecnología para los sectores automotriz y aeronáutico. Esta experiencia permite a los futuros profesionales de Palpalá conectar directamente la teoría de la Automatización, Robótica y Sistemas CNC con la realidad de la industria metalúrgica de punta. La empresa Prodismo, por ejemplo, es reconocida por desarrollar automatismos de líneas completas de automóviles, como la camioneta Mercedes Benz fabricada en Europa, que fue desarrollada en Córdoba.

Por la educación pública

En un contexto nacional marcado por políticas de ajuste y recortes presupuestarios, el municipio de Palpalá, bajo la administración del intendente Rubén Eduardo Rivarola, marca un rumbo diferente al consolidar el trabajo articulado con las universidades públicas. La gestión defiende así el derecho a una educación de excelencia, inclusiva y accesible.

APRENDIZAJE | A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.

“Frente al retroceso que implican las medidas del actual gobierno nacional, Palpalá avanza con el objetivo de mejorar la calidad educativa a través de más y mejores oportunidades para los jóvenes,” destaca la gestión municipal, reafirmando que el impulso a la formación de este valioso recurso humano ya comienza a dar frutos, asegurando un futuro promisorio para los jóvenes y sus familias.

En la UTN Córdoba

Martín Pereira, secretario de Planeamiento Académico de la UTN Córdoba, destacó la satisfacción institucional por la presencia de los estudiantes jujeños: “Es una alegría para nosotros que los alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica de la UTN, Extensión áulica Palpalá, estén realizando prácticas en laboratorios de electrónica, en automatismo aquí en la facultad. Todos los días se forman entre cuatro y cinco horas en lo que es automático”.

Pereira explicó que, además de las prácticas, los estudiantes reciben charlas formativas sobre diversas disciplinas, desde impresión 3D hasta seguridad informática, y valoró la visita a Prodismo como un acceso a la vanguardia del automatismo a nivel mundial. Finalmente, el académico subrayó los resultados de este esfuerzo educativo: “Estamos muy felices, muy contentos por el desarrollo de los alumnos de Palpalá acá en la ciudad de Córdoba, como también muy satisfechos por lo que están realizando allá en Palpalá, con sus prácticas supervisadas, y algunos ya con trabajo estable, lo cual nos alegra muchísimo como institución”, concluyó.

Sobre la tecnicatura

La tecnicatura en Mecatrónica en Palpalá se enfoca en la inte gración de mecánica, electróni ca y automatización para for mar técnicos que puedan intervenir en la producción in dustrial, optimizando y manteniendo equipos y proce sos. La carrera busca recuperar la capacidad industrial de la región, combinando ciencias básicas con el manejo de electrónica, infor mática y control de procesos, y a través de ella, los egresados pue den desempeñarse en la coordina ción de equipos, el mantenimien to industrial y la implementación de sistemas de calidad.