Duro revés económico sufriría River si no clasifica

De esta forma, el "millonario" cayó momentáneamente a puestos de Copa Sudamericana y, si bien aún tiene chances matemáticas de revertir la situación, necesita vencer a Vélez y esperar una caída del "Bicho" frente a Estudiantes para meterse, al menos, en zona de repechaje.

Más allá del golpe deportivo que significaría no jugar la Libertadores, el impacto económico sería enorme, ya que la Conmebol entrega U$S 1 millón por partido de local en la fase de grupos (U$S 3 millones asegurados) y U$S 330.000 por victoria, además de montos crecientes en cada instancia: U$S 1,25 millones por octavos, U$S 1,7 millones por cuartos, U$S 2,3 millones por semifinales, U$S 7 millones para el subcampeón y U$S 24 millones para el campeón. En total, un equipo finalista podría embolsar cerca de U$S 15 millones, mientras que el campeón superaría los U$S 40 millones.

Por otro lado, los premios de la Copa Sudamericana son considerablemente menores, donde la participación en fase de grupos garantiza U$S 900.000, más U$S 300.000 por partido como local y U$S 115.000 por triunfo, lo que daría un máximo de U$S 1,59 millones en la primera fase.

Incluso llegando a la final, el subcampeón recibe U$S 2 millones y el campeón U$S 6 millones, con un total posible de U$S 12,6 millones. Así, la diferencia entre disputar una copa u otra podría superar los U$S 25 millones, una cifra que marcaría un fuerte contraste en las finanzas de River.

El "millonario" deberá visitar a Vélez este domingo a las 17 horas en el marco de la última fecha del Torneo Clausura.