Sportacus reaparece con su hijo

El actor y creador Magnús Scheving, mejor conocido por su papel de Sportacus en la serie infantil LazyTown, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales donde aparece junto a su hijo luciendo el icónico traje azul del superhéroe.

El clip, que rápidamente se volvió viral, fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de Scheving, donde el gimnasta de origen islandés mostró un tierno momento familiar que ha conmovido a los fanáticos del programa.

LazyTown es un programa infantil creado por Scheving que busca promover hábitos saludables, actividad física y una vida activa entre los niños, transmitido en más de 100 países desde su estreno en 2004.

Un momento que mezcla nostalgia y cariño

El video compartido por Magnús Scheving muestra al actor de 61 años vistiendo nuevamente el traje característico de Sportacus, acompañado de su pequeño hijo, quien también porta un atuendo similar y participa con entusiasmo en una escena emotiva.

En las imágenes se ve cómo Scheving y su hijo se pintan el bigote del personaje, un gesto que representa una especie de “paso de legado”. La escena fue acompañada por un mensaje escrito por el propio Scheving: