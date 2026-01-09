Chubut: más de 2.200 hectáreas arrasadas y una ruta cortada

Los incendios forestales en Chubut continúan fuera de control y mantienen en vilo a la región cordillerana, donde el fuego ya arrasó más de 2.200 hectáreas de bosques nativos en la zona de El Hoyo y Puerto Patriada. Las llamas obligaron a desplegar uno de los operativos de combate más grandes de los últimos años, con más de 350 personas trabajando en el terreno, medios aéreos y evacuaciones preventivas de vecinos.

La llegada del Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica y uno de los tres más importantes del mundo, generó el jueves por la tarde una sensación momentánea de alivio entre brigadistas y autoridades. Sin embargo, el panorama sigue siendo crítico: el incendio permanece activo y con comportamiento impredecible, impulsado por la sequedad del terreno y la compleja topografía de la zona.

El Boeing 737 Fireliner, perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, arribó a la ciudad de Esquel el miércoles y realizó sus primeras descargas el jueves alrededor de las 16 sobre la ladera del cerro Pirque, uno de los sectores más comprometidos del incendio de Puerto Patriada.

La aeronave tiene capacidad para descargar hasta 15.000 litros de agua o retardante por vuelo, una herramienta clave para incendios de gran magnitud. Fue adquirida en 2022 a la empresa estadounidense Coulson y desde entonces ha intervenido en siniestros forestales de alto riesgo en distintas provincias, como Neuquén y Río Negro.

El despliegue en Chubut fue posible tras un acuerdo entre el gobernador Ignacio Torres y su par santiagueño, a quien el mandatario chubutense destacó por su predisposición para poner a disposición un recurso estratégico en un momento crítico.

A pesar de su potencia, el avión no logra por sí solo revertir la situación, ya que el incendio se extiende en un área de difícil acceso y presenta múltiples frentes activos.

Si bien durante gran parte del jueves las condiciones climáticas fueron más favorables que en jornadas anteriores, con menor presencia de viento, por la tarde el fuego avanzó de manera sorpresiva y veloz, cruzando la calzada de la Ruta Nacional 40.

Ante esta situación, Vialidad Nacional dispuso un corte total del tránsito alrededor de las 18.45, mientras brigadistas y bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas. La interrupción generó largas filas de vehículos a ambos lados de la ruta, una de las más transitadas del país, especialmente en plena temporada turística.

El corte afectó a cientos de turistas y residentes, y obligó a reorganizar los operativos de seguridad vial para evitar situaciones de riesgo adicionales.

Este viernes, se retomó el tránsito sobre la Ruta 40.

El Gobierno del Chubut mantiene un despliegue permanente para enfrentar los incendios que afectan tres áreas clave de la cordillera:

Loma de la Chancha – El Turbio , iniciado el 1° de diciembre.

Lago Engaño – Río Pico , detectado el 3 de enero.

Puerto Patriada, con inicio el 5 de enero y actualmente el más crítico.

En total, más de 200 brigadistas provinciales y nacionales trabajan de manera coordinada, junto a bomberos voluntarios de distintas localidades, personal técnico, equipos de logística, Vialidad Provincial, fuerzas de seguridad y el Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, que ya se encuentra plenamente operativo.

Las tareas se desarrollan las 24 horas, con turnos diurnos y nocturnos, e incluyen combate directo, control de perímetros, enfriamiento de puntos calientes y protección de viviendas e infraestructura en zonas cercanas a pobladores.

Medios aéreos y coordinación regional

El operativo cuenta con un importante respaldo aéreo, integrado por:

Un helicóptero Bell 412 , con capacidad de 1.500 litros.

Un helicóptero Bell 407 , con capacidad de 1.000 litros.

Dos aviones AT-802 anfibios , que cargan 3.000 litros y se abastecen directamente de cuerpos de agua.

Dos aviones AT-802 terrestres , también con capacidad de 3.000 litros.

El Boeing 737 Fireliner, destinado a los puntos más críticos.

En paralelo, se destaca la articulación regional a través del Comando Unificado, conformado por las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, junto a Nación. Brigadistas de las tres jurisdicciones trabajan en conjunto, fortaleciendo la coordinación de recursos y estrategias.

Evacuaciones preventivas y zonas críticas

El incendio de Puerto Patriada continúa activo, con mayor intensidad en sectores como Callejón de Mayorga, El Desemboque – Cordón Derrumbe, Los Balcones y La Angostura, áreas próximas a viviendas.

Ante el avance del fuego, este jueves por la tarde se dispuso la evacuación preventiva de vecinos de La Angostura, con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias. Las autoridades remarcaron que la medida es preventiva y se mantendrá mientras persista el riesgo.

En esa zona operan más de 200 brigadistas, que realizan recorridos permanentes, refuerzo de líneas de defensa, construcción de fajas cortafuegos con herramientas manuales y maquinaria pesada, y enfriamientos con equipos de agua.

Estado de situación y llamado a la prevención

Según el último parte oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el foco de Loma de la Chancha – El Turbio se encuentra controlado en un 90%, mientras que el incendio de Lago Engaño – Río Pico permanece controlado, con tareas preventivas para evitar rebrotes.

El foco de Puerto Patriada, en cambio, continúa activo y representa el principal desafío operativo.

Desde el Gobierno provincial solicitaron a la población extremar las medidas de prevención, respetar las restricciones vigentes y dar aviso inmediato ante la detección de humo o fuego, recordando que la colaboración ciudadana es clave para evitar nuevos focos ígneos en una región altamente vulnerable.