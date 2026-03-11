Se lanzó la campaña de vacunación antigripal 2026

El lunes, en la plaza Manuel Belgrano de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se llevó adelante el lanzamiento oficial de la Campaña de vacunación antigripal 2026, con la presencia de trabajadores del departamento de Inmunización y personal del hospital "Guillermo Paterson".

Los sampedreños también podrán acceder a la vacuna en los Centros de atención primaria de la salud (Caps) que funcionan en horas de la mañana y la tarde en diferentes puntos de la ciudad.

Cabe destacar que la población específica a vacunar son los niños de 6 a 24 meses de vida, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años. La jornada se desarrolló con una importante concurrencia, desde las 8.30 a 12.30. De manera gratuita y con libre demanda, muchos sampedreños pudieron recibir su dosis de vacuna antigripal en la plaza central de la Perla del Ramal.

El inicio de la campaña de vacunación antigripal se adelantó, debido a que, en este tiempo, tenemos virus respiratorios, muy agresivos, circulando en nuestro territorio provincial.

Con la vacuna se puede hacer prevención y reducir las consecuencias que provocan en la salud de las personas, la gripe y otros virus respiratorios, aseguraron las trabajadoras sanitarias.

De esta manera la perla del ramal se pone en marcha con la campaña de vacunación, esperando que los sampedreños respondan de manera positiva y concurran a los puestos de salud que hay en la ciudad.