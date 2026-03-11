Continúa la alerta amarilla para parte de la provincia

De acuerdo con los datos meteorológicos, la temperatura mínima prevista es de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. Las tormentas se esperan principalmente desde la mañana y se extenderán durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70% a lo largo de la jornada.

Durante la mañana se prevén tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 21°C y vientos del sector norte entre 7 y 12 km/h. En horas de la tarde continuarán las tormentas, con una temperatura estimada de 22°C y condiciones similares de viento. Por la noche persistirán las lluvias y tormentas, con 20°C y vientos leves del sector sudoeste.

Además, rige una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para varias zonas de la provincia. Las áreas alcanzadas por el aviso incluyen:

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Según el informe, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos de tiempo.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas anegadas y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento o tormentas intensas.