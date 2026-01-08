Crece la expectativa en Argentina por Nahuel Gallo

El Gobierno de Venezuela comenzó este jueves a liberar a los primeros presos políticos y la noticia reavivó en Argentina la expectativa por la situación de Nahuel Agustín Gallo, el suboficial de la Gendarmería Nacional que permanece detenido de manera irregular en el país caribeño desde hace más de un año.

El proceso de excarcelaciones fue anunciado por las propias autoridades chavistas, aunque sin precisiones sobre el alcance total de la medida ni sobre los plazos previstos. En tanto, desde Madrid, la Cancillería española informó que cinco ciudadanos de ese país que estaban encarcelados en Venezuela recuperaron la libertad en el marco de un procedimiento que, según las nuevas autoridades venezolanas, alcanzará a un “número importante” de detenidos, tanto locales como extranjeros.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores señalaron que la Embajada de España en Caracas se encuentra en contacto permanente con los liberados y preparada para brindarles toda la asistencia necesaria, a la espera de un comunicado oficial que detalle la identidad y la situación de cada uno.

El caso del gendarme argentino

El anuncio generó especial atención en Argentina por el caso de Gallo, de cuya detención se cumple un año y un mes y fue denunciada como desaparición forzada por el Gobierno nacional y por organismos de derechos humanos. El gendarme continúa recluido en la cárcel de El Rodeo I, un penal de máxima seguridad que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana.

La expectativa por su eventual liberación se intensificó luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, adelantara que el régimen avanzará con la excarcelación de un número significativo de personas detenidas de manera arbitraria.

La situación del suboficial argentino se volvió aún más delicada en las últimas semanas tras la difusión del testimonio de un compañero de celda, que aportó detalles sobre las condiciones de cautiverio, y en paralelo al incremento de gestiones diplomáticas para lograr su liberación. El caso de Gallo se consolidó además en la agenda internacional, en un contexto de creciente presión sobre el gobierno venezolano por la situación de los presos políticos.

Quiénes son los españoles excarcelados

En cuanto a los ciudadanos españoles ya excarcelados, entre ellos se encuentran los turistas vascos Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa, de 35, quienes habían sido detenidos en septiembre de 2024 en el Amazonas venezolano. Ambos fueron acusados por el régimen chavista de ser agentes enviados desde España con la supuesta misión de atentar contra Nicolás Maduro, una imputación que el Gobierno español calificó desde el inicio como falsa.

También recuperaron la libertad el marinero y periodista canario Miguel Moreno Dapena, de 34 años, y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, de 52, quienes se encontraban recluidos en el mismo centro penitenciario de Guatire, en las inmediaciones de Caracas.

Moreno Dapena había sido arrestado en junio del año pasado tras la captura del buque cazatesoros N35, del que era tripulante, en aguas en litigio entre Guyana y Venezuela, mientras que el caso de Gorbe Cardona era seguido de cerca por las autoridades consulares españolas, aunque nunca se hicieron públicos los detalles de la acusación en su contra.