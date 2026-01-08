Fue asesinado con una piedra y detuvieron a un sospechoso

Un joven de 27 años falleció en el hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, luego de haber sido brutalmente atacado con un arma blanca y con una piedra en la cabeza y por el hecho, un hombre está detenido.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la noche del 31 de diciembre, alrededor de las 23.30, en un tramo de la calle Moscú del barrio El Chingo de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un joven identificado por la Policía como Kevin Matías Valdiviezo (27) fue interceptado por al menos tres personas, quienes lo atacaron con golpes de puños hasta reducirlo y allí fue apuñalado y atacado con una piedra de importantes dimensiones en la cabeza, para luego darse a la fuga.

A raíz de las serias heridas, el joven fue trasladado de urgencia por el personal del Same a la guardia del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, donde pasó de inmediato de la sala de Observaciones a la Unidad de Terapia Intensiva, donde lamentablemente días después falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneal grave y heridas cortantes en la zona del tórax.

Una fuente cercana a la investigación, nos confió que la primera declaración de la progenitora de la víctima, había apuntado al menos a tres personas que esa noche rodearon y atacaron al joven.

De acuerdo a las primeras medidas investigativas llevadas a cabo por los investigadores del Ministerio Público de la Acusación, uno de los agresores golpeó con elementos contundentes, provocando la lesión letal que días posteriores le produjo la muerte al joven de 27 años.

Los efectivos de la seccional 61º del barrio El Chingoy efectivos de la Brigada de Investigaciones actuaron bajo las órdenes del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, logrando la aprehensión del presunto autor del hecho, quien quedó a disposición de la Justicia horas más tarde de producido el ataque y actualmente se encuentra privado de su libertad, a disposición de la Justicia, imputado por el delito de "homicidio".

La recolección de pruebas

El relevamiento de rastros hemáticos, logró identificar manchas y patrones de sangre que permitieron reconstruir la mecánica del hecho.

Además los investigadores procedieron al hallazgo y secuestro del arma homicida, consistente en la piedra utilizada para producir la lesión fatal.

La toma de testimonios a vecinos y testigos dle hecho, fueron aportes claves que contribuyeron a la identificación del presunto autor y su rápida aprehensión.

El accionar coordinado de los equipos intervinientes permitió una rápida reconstrucción del hecho, la individualización del imputado y el secuestro de elementos probatorios determinantes, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de la Acusación con la investigación eficiente y la respuesta inmediata frente a hechos graves que afectan a la comunidad.

La causa continúa en etapa preparatoria de investigación, con el objetivo de consolidar las evidencias y avanzar en el proceso penal conforme a la normativa vigente.