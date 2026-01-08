Disney confirmó a los actores del live action de “Enredados"

El live action de Enredados ya comienza a tomar forma y Disney confirmó oficialmente a los actores que interpretarán a sus dos protagonistas.

La compañía anunció que Teagan Croft será la encargada de dar vida a Rapunzel, mientras que Milo Manheim se pondrá en la piel del carismático Flynn Rider, una noticia que rápidamente despertó entusiasmo entre los fanáticos del clásico animado.

Estrenada en 2010, Enredados se convirtió en uno de los grandes éxitos de la era moderna de Disney gracias a su combinación de aventura, humor y canciones memorables. Aunque el proyecto de adaptación en acción real llevaba varios años en desarrollo, la confirmación del elenco principal marca un punto de inflexión.

Teagan Croft, actriz australiana de 21 años, es conocida principalmente por su papel de Raven/Rachel Roth en la serie Titans, donde se consolidó como una figura fuerte dentro del género fantástico.

Por su parte, Milo Manheim, de 24 años, es una de las caras más reconocidas de las producciones juveniles de Disney. Alcanzó popularidad internacional gracias a la franquicia Zombies, iniciada en 2018 y que ya cuenta con cuatro entregas.

En cuanto al equipo creativo, el proyecto estará dirigido por Michael Gracey, especialista en musicales y responsable de títulos como The Greatest Showman y Better Man. El guion corre por cuenta de Jennifer Kaytin Robinson, mientras que la producción estará a cargo de Kristin Burr, con Lucy Kitada como productora ejecutiva.

Por el momento, la compañía no brindó detalles sobre el inicio del rodaje ni la fecha de estreno del live action de Enredados. Tampoco se confirmaron otros integrantes del elenco, aunque se espera que en los próximos meses se conozcan más novedades sobre el reparto.