16°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro de Jujuy
Concejo Deliberante
Jujuy Florece
Gobierno de Jujuy
ministerio de Planificación Estratégica y Modernización
Tilcara
Tilcara
Semana de la Educación Técnica
Derecho Previsional
Mateada
San Pedro de Jujuy
Concejo Deliberante
Jujuy Florece
Gobierno de Jujuy
ministerio de Planificación Estratégica y Modernización
Tilcara
Tilcara
Semana de la Educación Técnica
Derecho Previsional
Mateada

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
“Jujuy Florece"

Habrá restricción al tránsito vehicular y estacionamiento

Las medidas se extenderán entre hoy y el domingo.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 02:27

La comuna capitalina continúa con la ejecución de trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad.

Con ese motivo se realizará la restricción temporal del tránsito vehicular en los siguientes sectores y horarios: hoy hasta las 6 en avenida La Bandera, entre Alem y Jorge Newbery. Y desde las 22 hasta las 6 de mañana en el Puente Tucumán, entre Jorge Newbery y avenida Italia.

También mañana, pero de 22 hasta las 6 del sábado 15, en avenida Italia, entre San Martín y Bustamante. Asimismo, por el evento “Jujuy Florece” se implementará una restricción temporal al estacionamiento y a la circulación vehicular en el sector de la playa de la avenida 19 de Abril, entre los puentes Juana Azurduy y Coronel Gorriti. El evento se llevará a cabo entre mañana y el domingo 16, de 8 a 22, aunque la medida comenzará a regir hoy desde las 13, por las tareas de descarga de plantas e instalación de la infraestructura necesaria para la exposición.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD